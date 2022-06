Razkrito, v katerih slovenskih podjetjih imajo zaposleni najvišje plače

Pandemija je spremenila trg dela. Pomanjkanje delovne sile je lani spremljala tudi visoka rast plač. Z zmanjšanjem gospodarske aktivnosti leta 2020 se je namreč znižala stopnja prostih delovnih mest, ki kaže presežno povpraševanje po delovni sili.

Z naraščanjem inflacije se povečuje nevarnost prelivanja cen v plače in oblikovanja inflacijske spirale, na kar imajo vpliv tudi indeksacijski mehanizmi, ki jih vsebujejo kolektivne pogodbe. Pregled kolektivnih pogodb v Sloveniji kaže, da jih večina nima vgrajenih indeksacijskih mehanizmov. To lahko prispeva k temu, da v Sloveniji na kratki rok ne bo prišlo do bistvene pospešitve rasti plač, opozarja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zmagovalka je Slovenija

Slovenija je prišla iz epidemije relativno močnejša, kot je v njo vstopila. Britanski Economist uvršča Slovenijo med zmagovalke epidemije, na drugo mesto med državami Oecd. Slovenijo je izpostavil predvsem z vidika rasti prihodkov gospodinjstev in rasti vrednosti podjetij. Glede na izračune Economista se je prihodek gospodinjstev na osebo v Sloveniji v obravnavanem obdobju povečal za deset odstotkov. Tudi Economist ugotavlja, da je Nemčija, motor evropskega gospodarstva, med poraženci epidemije (npr. nemška gospodinjstva imajo manj denarja kot pred epidemijo). Vzrok je v ukrepih za boj z epidemijo covida 19. Še posebej so pomembni ukrepi proti brezposelnosti, na primer Avstrija ni naredila nič glede delovnih mest. Slovenija pa po drugi strani spada med države z najmanjšim znižanjem števila delovno aktivnih v času epidemije.

Visoke plače

V letu 2021 so bile države članice EU sicer bolj zadržane pri dvigovanju minimalne plače, vseeno pa sta okrevanje gospodarske aktivnosti in vračanje zaposlenih na delovna mesta prispevala k povišanju plač v skoraj vseh državah.

Kakšno je stanje pri nas? Na seznamu podjetij z najvišjimi plačami zaposlenih v Sloveniji, ki so ga objavile Finance, je med prvo deseterico kar polovica farmacevtskih družb.. Povprečna bruto plača je lani v družbi Merck Sharp & Dohme znašala 7.291 evrov, v Bayerju 7.209 evrov, v podružnici Novartisa pa 7.040 evrov. Podatki poslovne zbirke Dun & Bradstreet razkrivajo, da sta se na seznam najboljših plač v slovenskih podjetjih uvrstili zgolj dve družbi, ki imata več kot tisoč zaposlenih, obe iz farmacevtske panoge, in sicer Lek s povprečno bruto plačo 3.767 evrov in Krka s 3.270 evrov povprečne bruto plače.

Med finančniki se je najviše uvrstil Generali Investments, in sicer na 16. mesto. Povprečna bruto plača v tem podjetju je bila medletno višja za desetino in je ob 48 povprečno zaposlenih znašala dobrih 5.300 evrov. Med državnimi podjetji je zmagovalec visokih plač zaposlenih trgovec z elektriko in s plinom GEN-I na 11. mestu, saj so v podjetju v zadnjih letih postavili stimulativen sistem nagrajevanja glede na realizacijo uspešnosti skupine na ravni celotnega poslovnega leta. Tako se je povprečna bruto plača iz lanskega leta skoraj podvojila in zdaj znaša 6826 evrov.

Kdo je prvi na lestvici?

Najvišjo povprečno plačo s 35 zaposlenimi ali več za leto 2021 imajo v podjetju SAP, in sicer 11.579 evrov, kažejo podatki poslovne zbirke Dun & Bradstreet. Na drugem mestu je slovensko predstavništvo Microsofta s 64 zaposlenimi in s povprečno bruto plačo 10.222 evrov. Na tretjem je slovenska podružnica Pfizerja, ki je bil v lanskem koronskem letu eden glavnih proizvajalcev cepiva proti covidu 19. V podružnici v Ljubljani so lani imeli v povprečju 44 zaposlenih, povprečna bruto plača pa je znašala približno 7.800 evrov.

Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji 2.007,92 evra.