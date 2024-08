V Zalogu je vrata odprl nov center

Na strateški lokaciji v ljubljanskem Zalogu je svoja vrata v začetku poletja odprl tehnološko sodoben in energetsko učinkovit Logistični center Zalog, ki ima zasedene skoraj že vse kapacitete. Objekt, ki ga je družba BTC prevzela v upravljanje od lastnika objekta, podjetja Kobal Nepremičnine, predstavlja pomemben korak v razvoju slovenskega logističnega sektorja. S tem projektom BTC krepi svoj položaj med vodilnimi ponudniki logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe v Sloveniji in širi svoje poslovanje tudi na druga področja z večjo stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

