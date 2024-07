V Slovenijo so prišli s prodajo peciva (FOTO)

Osrednji dogodek tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta pod geslom Dobrodošli doma 2024 je letos potekal v Celju. Na Krekovem trgu so se zbrali številni Slovenci, ki živijo v državah nekdanje Jugoslavije, pa tudi v Avstraliji, Argentini in Severni Ameriki. Skupaj jih je po svetu razseljenih kar pol milijona. Združenje Slovenska izseljenska matica jih je skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, Rafaelovo družbo ter Izseljenskim društvom Slovenija v svetu letos povabilo v domovino, kjer bodo ostali še do nedelje, ko bodo srečanje sklenili v ljubljanskem Šentvidu, na 30. Taboru Slovencev.

V knežjem mestu se jih je zbralo okoli 250, predstavili so se v pestrem kulturnem programu, razstavo slik z naslovom Bodi v cvetju je v Celjskem domu postavila na ogled umetnica Stephanie Jakovac Bakaj, ki že več kot pol stoletja živi v Avstraliji. Po rodu Gorenjka se je 18-letnica po prihodu tja spodaj izobraževala v grafiki in slikarstvu, umetnost je tudi poučevala in ustvarjala v lastnem ateljeju. »Sprva sem nameravala v Avstraliji, kamor so se starši preselili še pred mojim prihodom, ostati le kakšno leto ali dve. A sem po končanem šolanju tam dobila službo in se poročila. Ko sem po dveh desetletjih spet obiskala Slovenijo, je bil to zame zelo čustven dogodek. In povem vam, da so se mi ob pogledu na Karavanke ulile solze,« nam, še zdaj na robu solz, prizna umetnica, ki najraje slika cvetje, za delo pa je prejela številne nagrade in priredila okoli 20 samostojnih razstav.

Odgovornost do glasbe

Številni drugi Slovenci ohranjajo vez z domovino s pesmijo, plesom in glasbo. V Celju so se zavrteli folkloristi iz Nemčije in s Hrvaške, pevski zbori pa peli slovenske pesmi. Predstavili pa so se tudi maturanti RAST 53 iz Buenos Airesa v Argentini, ki se slovenskega jezika učijo že v vrtcu ter nato v osnovni in srednji šoli. Da so lahko obiskali domovino staršev, so potreben denar zbrali tako, da so pekli pecivo in ga prodajali, prirejali so tudi veselice. Iz Buenos Airesa so prišli tudi fantje, ki sestavljajo rock skupino Ostanki, zanimiv repertoar pa je izbral Orkester Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer iz Kakanja v BiH.

Srečanje se bo končalo v nedeljo.

Zapeli in zaigrali so namreč Avsenikovo skladbo Slovenija, od kod lepote tvoje, Slakovo V dolini tihi in Magnificovo Tivoli. Prvič je obiskal Celje s svojim ansamblom tudi zamejski Slovenec Aleksi Jercog, harmonikar, ki je o fenomenu Avsenikov napisal štiri knjige in posnel dokumentarni film ter je glasbeni urednik v slovenskem programu italijanske radiotelevizije RAI. »Vedno, ko nastopamo v Sloveniji, čutim veliko odgovornost, saj je narodnozabavna glasba, ki smo jo vzljubili tudi v Italiji, dejansko doma pri vas. Zato me še kako zanimajo odzivi poslušalcev,« pravi Jercog, ki je s samostojnim koncertom sklenil letošnjo izvedbo dogodka Dobrodošli doma.

Da sta prav druženje in povezovanje Slovencev, ki so razkropljeni po svetu, tisto, za kar si prizadevajo tudi v društvu Slovenija v svetu, pove generalni tajnik Boštjan Kocmur, ki se je rodil in odraščal v Argentini, v Slovenijo pa se je preselil po osamosvojitvi. »Da je še kako prav, da se Slovenci, ki živijo po svetu, vsaj enkrat na leto zberejo v domovini, tokrat pa so za srečanje izbrali Celje,« je veselje izrazil gostitelj, celjski župan Matija Kovač. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je zbranim dejal: »Vodim najboljši resor v vladi in delam z najboljšimi sodelavci. Vsi vi, ki spoštujete in nosite Slovenijo v srcu, pa ste pomemben most med matično državo in tisto, v kateri živite. Prav in lepo je, da se vsaj enkrat na leto srečamo doma, v Sloveniji, ki jo imate tako zelo radi, jo spoštujete in nosite v srcu.«

Zamejski Slovenec Aleksi Jercog je v Celje prišel s harmoniko in glasbenimi prijatelji. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Folkloristi iz Bazovice na hrvaški Reki

Boštjan Kocmur, generalni tajnik društva Slovenija v svetu

Brigita Savski je članica SKŠD Drava iz Augsburga v Nemčiji.

Takole so zaplesali člani Folklorne skupine Lipa iz Münchna.

Umetnica Stephanie Jakovac Bakaj živi v Avstraliji že pol stoletja.

Navdušili so tudi mladi Maturanti RAST 53 iz Argentine.

Orkester Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer iz Kakanja iz BiH