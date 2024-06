V Sloveniji najdražja elektrika v Evropi? To pravijo pristojni

Po družbenih omrežjih se je kot vihar razširila objava, iz katere je mogoče razbrati, da naj bi najdražjo elektriko v Evropi plačevali prav Slovenci. Fotografijo je poobjavil tudi vodja opozicije Janez Janša. Na ministrstvu in vladi takšne navedbe ostro zanikajo.

Na naše uredništvo se je obrnil tudi bralec Darko, ki si vodi lastno evidenco. Za elektriko (1 kWh) plačuje v povprečju 18 centov. Pred dnevi se je pogovarjal s prijatelji iz Hrvaške, ki so mu povedali, da tam 1 kWh v povprečju stane okoli 10 centov. Oboji dobivamo elektriko iz istega vira, to je JE Krško, je še poudaril. Darkova cena elektrike se je, kot pravi, v dveh letih povečala za 300 odstotkov, saj je aprila 2022, ko so veljale »covid« cene elektrike, zanjo plačeval samo 6 centov. Dobavitelja ni spreminjal. Na pojasnila pristojnega ministrstva, zakaj takšne razlike v ceni, še čakamo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo: Objave se širijo z namenom zastraševanja

So se pa na ministrstvu odzvali na objave na družbenih omrežjih, ki namigujejo, da imamo v Sloveniji najdražjo elektriko v Evropi. »Ostro zavračamo objave na družabnih omrežjih, ki se širijo z namenom zastraševanja in lažnega ter izmaličenega prikazovanja podatkov, ki z realnim stanjem in resničnimi učinki na ljudi in podjetja nimajo resne povezave. Gre za lažne in zavajajoče objave! Maloprodajna cena v Sloveniji zaostaja za povprečno maloprodajno ceno EU27 za 25 % in se uvršča med najnižje v Evropski uniji!« so zapisali na spletni strani ministrstva.

Mervar: Pri nas osme najnižje cene v EU

V sredo sta zasedala upravni odbor in skupščina Energetske zbornice Slovenije (EZS), kjer je bilo govora tudi o cenah elektrike. »Cene za gospodinjske odjemalce so bile v EU leta 2023 za 48,5 % višje kot v Sloveniji, v Nemčiji so bile višje za 113,32 % kot v Sloveniji, cene v sosednjih državah so bile za 18,73 % višje kot pri nas. Tu moram opozoriti na politiko Hrvaške in Madžarske, ki je izrazito v prid gospodinjskemu odjemu. V EU smo imeli osme najnižje cene,« je svoje izračune predstavil dolgoletni direktor družbe ELES Aleksander Mervar.

Dodal je, da ima sedem držav ima nižji bruto domači proizvod (BDP) kot Republika Slovenija, imajo pa višje končne cene. »Rangiranje je po tej primerjavi še boljše – glede na BDP smo imeli šeste najnižje cene,« je povedal.