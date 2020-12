V slavnostnem govoru nad Janšo: Prodaja nas kot puloverje

Slovesnost ob 30. obletnici podpisa sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine RS o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo 6. 12. 1990. sSlavnostna govornika sta bila pobudnica sporazuma Spomenka Hribar in predsednik republike Borut Pahor. FOTO: Leon Vidic, Delo

Predstavniki političnih strank ter poslanskih skupin tedanje skupščine so 6. decembra 1990 podpisali sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Na podlagi tega sporazuma je bil istega dne na skupni seji skupščine sprejet zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki je določil, da bo plebiscit potekal na nedeljo, 23. decembra 1990, so pojasnili v uradu predsednika republike.

Na slovesnosti pri predsedniku republikeob 30. obletnici podpisa sporazuma strank o skupnem nastopu na plebiscitu je zbrane nagovorila, pobudnica sporazuma. Slovesnosti so se sicer udeležili še nekateri drugi podpisniki, in sicerinHribarjeva je v nagovoru orisala svoj pogled na dogajanje pred tridesetimi leti. Kot se je spominjala, je bil sporazum vseh strank pred plebiscitom posledica politične potrebe po preseganju nezaupanja med pozicijo in opozicijo oziroma potrebe po usklajenem delovanju obeh v korist čim boljšega izida plebiscita.»Ponosna sem, da sem bila delegatka Slovenske demokratske zveze in s tem Demosa. V dveh letih mandata je naredil več kot vse kasnejše vladne garniture. Izpeljal je osamosvojitev, jo vojaško obranil, ustanovil Slovensko vojsko, sestavil in sprejel ustavo Republike Slovenije, uvedel svoj denar, dosegel mednarodno priznanje države in v vsem tem času zagotavljal socialno, kulturno in politično vzdržnost,« je spomnila.Po njenih besedah pa ni mogoče slaviti samo uspehov in ne videti stranpoti, katerih rezultate okušamo še danes. Kot je dejala, se je to začelo s prodajo in preprodajo orožja na Balkanu. Poleg tega so osamosvojitelji zaradi prisvajanja rezultatov plebiscita in zaslug za osamosvojitev med sabo razdeljeni, je dodala.V govoru je bila tudi kritična do ravnanj aktualne vlade. »Tisti, ki je nedvomno naredil malo več kot drugi v vojni za Slovenijo, namreč, tedanji sekretar za obrambo, nas danes prodaja, kot svojo lastnino, kot puloverje, Madžarom in še komu. Potiska nas v avtoritarne države, ki se otepajo vladavine prava,« je dejala Hribarjeva.»Tudi levica ima svojo odgovornost. Nevarnost Janševega desnega radikalizma je jemala kot alibi, da je tudi ona v miru lastninila slovensko premoženje,« je bila kritična.