»Vino je tisto, ki na svoj način daje občutke. Mi, ki kreiramo različna druženja, na drugi strani vzbujamo neke občutke. In vino je zagotovo tisto, ki v svojem žlahtnem smislu kreira naše občutke, ki so sila zapleteni, saj kreiramo poslovne, gospodarske, družbene dogodke, s katerimi ljudem na drugi strani vzbujamo občutke. Žal imamo s tem po covidu kar veliko težav, tako vsaj občutim sam, in včasih se sprašujem, ali česa ne delam prav, da tistih vrhunskih, pravih in zaželenih občutkov ni. Kajti občutek zaželenosti in to, da lahko nekomu nekaj daš, četudi je to nekaj čisto malega, je prekrasna ...