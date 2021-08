V Preboldu pouk na daljavo? Tako lahko ukrepa inšpektorat

Ukrep v veljavo na prvi šolski dan

Pristojni inšpektorat bo lahko skladno z nocoj sprejetim sklepom ministrstva za izobraževanje odredil izvajanje izobraževanja na daljavo za izobraževalni zavod, ki ne bi izpolnjeval predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja covida 19. Sklep stopa v veljavo v sredo. Ministrstvo napoveduje ničelno toleranco do neupoštevanja predpisanih ukrepov.Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo morali v novem šolskem letu pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevati trenutne epidemiološke razmere in izvajati ukrepe, skladne s priporočili NIJZ, so v sporočilu za javnost opomnili na ministrstvu za izobraževanje.Glede na sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, ki je bil nocoj objavljen v uradnem listu in stopa v veljavo na prvi šolski dan, bo zavod prešel na izobraževanje na daljavo v primeru začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v primeru epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (ministrstvo kot primer navaja izmenski pouk) ali ob napotitve posameznih oddelkov v karanteno.Izobraževalni zavod pa bo moral preiti na izobraževanje na daljavo tudi v primeru, če bo pristojni inšpektorat ugotovil, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja covida 19.Ta alineja je bila sprejeta (nelektorirano) »s ciljem ničelne stopnje tolerance v primerih nezagotavljanja pogojev za varno in spodbudno učno okolje vrtcev in šol, kot jih predpisujejo strokovni ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19«. Pojasnili so še, da pristojne inšpekcijske službe prednostno preverjajo izpolnjevanja predpisanih ukrepov. »Prva odgovornost ravnateljev in svetov zavodov je, da spoštujejo in razumejo pomembnost ukrepov za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja šol in vrtec. V nasprotnem pričakujem, da bodo zoper posameznike in njihovo delovanje aktivirani vsi pravni ukrepi nevestnega dela in ogrožanja zdravja,« je zapisala ministrica za izobraževanje