V popolni tajnosti: slovenski oklepniki na ukrajinsko fronto

Slovenska vlada je po informacijah portala 24 ur v popolni tajnosti v Ukrajino dostavila 20 oklepnikov tipa Pandur. Slovenski Valuki so oboroženi s 40 mm avtomatskimi bombometi ali 12.7 mm mitraljezi, v Slovenski vojski so bili kar 24 let. To je orožje, namenjeno za prevoz pehote in jo ščitijo pred protipehotnimi minami ter pehotnim orožjem do kalibra 12,7 mm.

Uradne potrditve še ni, portal 24 ur pa poroča, da so transport v Ukrajino zaključili v tem tednu v popolni tajnosti. Operacija naj bi trajala več mesecev, oklepnike so morali pripraviti, servisirati in organizirati prevoz. V eno od bližnjih držav naj bi jih prepeljali z letali, Slovenija ima namreč možnost koriščenja strateškega transportnega letala C17, v katerega so lahko spravili po štiri Valuke.

Ukrajina naj bi pripravljala pomladno ofenzivo. S pomočjo zaveznikov naj bi zbrali dovolj oklepa, orožja in opreme za devet novih manevrskih brigad.