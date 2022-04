Arhitekta Milana Kovača javnost pozna predvsem po načrtih za postavitev koliščarskega muzeja na ljubljanski Špici in ureditev podzemnega muzeja s prikazom srednjeveških ostalin pod ljubljansko tržnico, pa tudi kot človeka, ki je s pomočjo družine v vasici Birta Deurali v Nepalu po katastrofalnem potresu leta 2015 postavil šolo za 100 otrok. Zdaj pa je predšolskim otrokom iz Ukrajine, ki so kot begunci prišli v Slovenijo, sklenil na svoje stroške ponatisniti po 300 izvodov abecednika in prvega berila. Včeraj jih je predal begunskemu centru v Logatcu in Humanitarnemu centru Rdečega križa Sloven...