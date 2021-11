V mitskem parku prisluhnili pravcam

Že v lanskem letu so se slušatelji kraške tretje univerze v spremstvu njihove predsednice Nadje Mislej Božič, ki je tudi turistična vodnica Krasa in Brkinov, in mag. botanike Stipeta Hećimovića odpravili v letos tudi uradno odprt Mitski park v okolici vasi Rodik.

Z Nadjino pomočjo so prisluhnili zelo zanimivim zgodbam tega območja, ki jih je v knjigi Rodiške pravce in zgodbe zbrala in zapisala Jasna Majda Peršolja, po rodu prav iz Rodika. Iz bogate zakladnice ljudskega izročila so tako nastale tudi rodiške pravce, ki so sestavni del dveh poti, ki vodijo okrog Rodika (Lintverjev krog in Babin krog). Seveda niso utegnili obiskati vseh 12 mitsko-folklornih točk, so se pa zato ustavili s spodnjem delu parka Pod Lisično in se odpeljali do južnega dela z značilnim apnencem. Obiskali so Fukovo jamo, kjer je kamnite skulpture izklesal akademski kipar, kamnosek in prof. na sežanski višji šoli za oblikovanje kamna in fotografijo Damjan Švara iz Komna.

Sicer pa so kamnite skulpture, ki krasijo Mitski park Rodik, nastale v sodelovanju s študenti sežanske šole pod vodstvom Špele Šedivy. Tako so si pohodniki, med njimi je bila najstarejša slušateljica univerze 91-letna Soča Košuta, ogledali še Cikovo jamo in brezno Remeščica. O zdravilnih divjih rastlinah, ki jih je konec jeseni in na pragu zime v gozdu manj kot v drugih letnih časih, jim je botanik Hećimović povedal marsikaj zanimivega in poučnega.

Tokrat so dali poudarek iglavcem, ki se jih sicer lahko uporablja skozi vse leto, a so najbolj zaželeni prav pozimi, ko se pojavljajo virusne bolezni. Želeli so si nabrati kostanj, a ga žal ni bilo, kot lani je tudi letos odpadel tradicionalni Kostanjev praznik v Rodiku, ki bi moral potekati že 21. leto zapored.