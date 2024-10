V Maxiju kupovala še Tito in Jovanka, zdaj so zaprta tri nadstropja, trgovke pa v negotovosti (FOTO)

Že skoraj 50 let daje pečat Ljubljani in sooblikuje življenja njenih meščanov in kupcev. Maxi je bil ob odprtju leta 1971 prva veleblagovnica s celovito ponudbo v Sloveniji. Trgovska ponudba od nekdaj navdušuje kupce, tudi tiste najbolj petične, ki iščejo posebne, vrhunske in eksotične izdelke. Zdaj pa so zaprta kar tri nadstropja veleblagovnice.

Že v prvem tednu po odprtju je leta 1971 Maxi obiskalo kar 83.000 ljudi in že v prvem mesecu tudi najpomembnejši in najslavnejši par tistega časa, Tito in Jovanka. Maxi je vedno ponujal najnovejše modne izdelke in stopal v koraku s časom, zato je bil tudi prva blagovnica, ki je predstavila živo izložbo. Dogodek, o katerem se je še dolgo govorilo, je Maxi postavljal ob bok najsodobnejšim blagovnicam na svetu. Ne le, da so tja meščani hodili po kakovostna oblačila in modne dodatke, ampak tudi po tehnično opremo, kot so luči.

Zaprta vrata Maximarketa FOTO: Črt Piksi

Zdaj so začasno zaprti pritličje ter prvo in drugo nadstropje, kjer prodajajo oblačila in obutev ter parfume in kozmetiko. Najemnik teh prostorov, ki so v lasti Mercatorja, je družba Modiana. Po poročanju STA sta Mercator in Modiana v sporu zaradi plačevanja najemnine in obratovalnih stroškov. Medtem ko je modno-kozmetični del ugledne ljubljanske blagovnice zaprt, pa je odprta trgovina z živili s kulinaričnim delom v kleti.

Večmilijonski dolg

V Modiani so se potem, ko so vrata prejšnji teden začasno zaprle njihove trgovine v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem in Kamniku, potem pa nenadoma še drogerija in parfumerija ter prodajalna oblačil in obutve v pritličju in obeh nadstropjih Maximarketa v Ljubljani, oglasili na družbenem omrežju Facebook.

Po njihovih navedbah so najemodajalci iz skupine Fortenova, katere del je Mercator, v zadnjih nekaj dneh »samovoljno prevzeli posest« nad poslovnimi prostori, ki jih Modiana najema pri njih in v katerih deluje 10 od njihovih 24 poslovalnic po državi. Zato so te zaprle vrata. V omenjeno deseterico je vključena tudi ljubljanska Maxi Fashion trgovina, ki zaseda omenjene dele Maximarketa in bo zaprta do nadaljnjega.

Dogajanje je po navedbah Modiane, ki je v lasti družbe Montecristo SL, posledica dolgotrajnega spora med družbami iz skupine Fortenova ter podjetji Montecristo SL, Modiana ZG in Modiana SR. V Modiani pravijo, da so bili prepričani, da Fortenova misli resno s sklenitvijo nove pogodbe o pogojih najema konec oktobra 2023.

Ker naj družbi Konzum plus in Mercator-S svojih obveznosti po novi pogodbi ne bi izpolnjevali, so Montecristo SL, Modiana ZG in Modiana SR prenehali z vsemi plačili, dokler obveznosti ne bodo v celoti izpolnjene.

Odvetnik podjetja Montecristo Marko Zaman je za medije v zadnjih dneh pojasnjeval, da so oktobra lani z Mercatorjem podpisali novo najemno pogodbo za Modianine trgovine, ki da je predvidevala nižjo ceno najema. Pričakovali so, da se bo nova najemna pogodba spoštovala, a naj bi Mercator nadaljeval obračunavanje najemnine po prejšnji, višji ceni.

»Zagotavljamo vam, da se naše vodstvo trudi po najboljših močeh, da bi zgoraj navedeno situacijo rešili v najkrajšem razumnem času,« so zapisali v Modiani, kjer so spomnili, da preostale trgovine Modiana, ki obratujejo v trgovinskih centrih drugih najemodajalcev, ostajajo odprte.

Že v prvem tednu po odprtju leta 1971 je Maxi obiskalo 83.000 ljudi in že v prvem mesecu tudi najpomembnejši in najslavnejši par tistega časa, Tito in Jovanka.

Iz Mecatorja so medtem sporočili, da trditev, da sta podjetji Montecristo SL in Mercator oz. Fortenova podpisali nove najemne pogodbe, ne drži, temveč so sklenili dogovor med strankama, da se bodo podpisale nove najemne pogodbe z novimi pogoji in nižjo najemnino. Ta dogovor pa je imel, tako pojasnjujejo v Mercatorju, tudi druge elemente, med drugim naj bi se družba Montecristo SL zavezala, da bo izročila ustrezna zavarovanja v obliki bančne garancije.

V Mercatorju pravijo, da so se navedenega dogovora držali in zaračunavali nižje najemnine, medtem ko se podjetje Montecristo SL ni držalo svojega dela dogovora in ni izročilo garancij, s februarjem letos pa da je prenehalo plačevati najemnino in stroške. »Mercator je bil zato primoran, da podjetje Montecristo najprej obvesti o namerah in zaradi neodzivanja odstopi od dogovora ter odpove najemne pogodbe,« so zapisali.

FOTO: Črt Piksi

»Vedno nove izjave in neresnične trditve s strani predstavnikov Modiane ne bodo rešile nastale situacije. Dejstvo je, da je zgolj neodgovornost lastnika in odgovornih oseb podjetja Montecristo do vseh deležnikov podjetja, vključno z zaposlenimi v Modiani, privedla do nastale situacije,« so odgovornost za nastale razmere v Mercatorju pripisali najemojemalcu.

Pri trgovcu pravijo, da jim je žal, da so bili prisiljeni k zapiranju enot Modiane, a da morajo v ospredje postaviti delovanje Mercatorja in zavarovati interese Mercatorjevih deležnikov, tudi zaposlenih.

»Poudarjamo pa, da je poplačilo nastalega dolga, ki je presegel 3,5 milijona evrov, edini preostali nerazrešen odnos med podjetjema,« so še zapisali.

Maxi je mestna blagovnica z bogato zgodovinsko, kulturno in arhitekturno noto, ki je bila ob odprtju največja in najbolj prestižna trgovina v centru Ljubljane. Že skoraj 50 let daje pečat Ljubljani in sooblikuje življenja njenih meščanov in kupcev.

Kaj bo z zaposlenimi?

Trgovke v zaprtih poslovalnicah so medtem v veliki negotovosti. V Maximarketu jih dela 43, v preostalih trgovinah okoli 30, zaprtje poslovalnic pa jih je presenetilo »kot strela z jasnega«, je za STA pojasnil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič.

Zaposlene po njegovih besedah trenutno koristijo presežne ure in dopust, pri čemer upajo, da bo do dogovora med odgovornimi prišlo še ta teden. Če se to ne bo zgodilo, bodo ali poslane na čakanje na delo ali bodo dobile odpoved delovnega razmerja, je opozoril sindikalist.

Kot je še dejal, njihov delodajalec sicer »ni perla«, a do zdaj težav ni bilo. Poslovanje je bilo normalno, plače, sicer minimalne, so bile nakazane redno, prav tako regres, je dodal.

»Z delavci se tako ne dela, Slovenija bi morala biti pravna država, te zadeve bi se morale pravno reševati, ne pa na plečih zaposlenih. Zdaj, če se dva podivjana kapitalista ne moreta dogovoriti, to pomeni, da morajo zaradi tega trpeti delavci,« je sklenil.