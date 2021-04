V Mariboru protest proti vladnim ukrepom

Na Trgu svobode v Mariboru se je danes popoldne zbralo več sto ljudi in izražalo nestrinjanje z ukrepi, ki so bili v državi sprejeti za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Dogajanje so spremljali policisti, ki so zbrane prek megafona večkrat pozvali k upoštevanju teh ukrepov, a so jim zbrani samo žvižgali.



Po prvih podatkih Policijske uprave Maribor se je neprijavljenega shoda, ki je bil sklican prek spletnih družbenih omrežij, udeležilo okoli 400 ljudi.



Nekaj zbranih je nosilo transparente ali slovenske zastave, nekaj jih je tudi nagovorilo množico prek mobilnih zvočnikov in mikrofona, množica pa jim je ploskala. »Na tem trgu stojimo ljudje, ki se borimo za svobodo, resnico in pravico,« je dejala prva govorka. »To ni protest, to je zbor za svobodo, da ohranimo dostojanstvo, ki nam je bilo vzeto,« je dejal drugi.



Med drugim je bilo slišati kritike napovedanega samotestiranja na novi koronavirus v šolah, nadaljnjega zaprtja gostinskih obratov in nošenja zaščitnih mask. Slednje so na shodu nosili le redki, zato je policist prek megafona opozarjal množico, da je zbiranje ljudi prepovedano in da naj ohranjajo priporočeno medsebojno razdaljo.



Čeprav so na mariborski policijski upravi že v petek odsvetovali ranljivim skupinam udeležbo na takšnih dogodkih, je bilo v množici videti tudi starše z otroki in starejše. Številni so prinesli s seboj alkoholne pijače in družno pili.



Kot so zapisali v Policijski upravi Maribor, dogodek za zdaj poteka mirno, zaznali pa so posamezne kršitve zakona o nalezljivih bolezni. Policisti so opravili več identifikacijskih postopkov.

