V Ljubljani razvojni center za izdelavo bioloških zdravil, 200 novih delovnih mest

Sandoz je napovedal naložbo v znesku približno 80 milijonov evrov za izgradnjo najsodobnejšega razvojnega centra Sandozove biofarmacevtike do leta 2026 na svoji lokaciji v Ljubljani v Sloveniji.

S tem centrom bo Lekova ljubljanska lokacija postala ena od ključnih lokacij za razvoj podobnih bioloških zdravil v Sandozu, napovedujejo. Obenem pričakujejo tudi odprtje približno 200 novih delovnih mest in dodatno okrepila zmogljivosti podjetja pri celovitem razvoju podobnih bioloških zdravil, od razvoja učinkovin do končnih izdelkov za podobna biološka zdravila.

Kot so sporočili iz podjetja, bo načrtovana naložba dopolnila načrte za najmanj 360 milijonov evrov vredno naložbo v novi visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi v Sloveniji in širitev zmogljivosti za razvoj podobnih bioloških zdravil v Holzkirchnu v Nemčiji. Prav tako naložba temelji na strokovnem znanju in izkušnjah pri razvoju generičnih zdravil v Razvojnem centru Slovenija v Ljubljani, kjer je Sandoz uspešno vzpostavil celovite zmogljivosti za razvoj tehnološko zahtevnih generičnih zdravil.

Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija, je dodal: »Sandoz z izbiro Ljubljane kot lokacije za razširitev svojih zmogljivosti za razvoj podobnih bioloških zdravil pošilja močno sporočilo. Slovenija ponuja dostop do vrhunskih farmacevtskih strokovnjakov ter ekosistem z akademskimi in raziskovalnimi ustanovami, ki skupaj prispevajo k uresničevanju Sandozovih ambicij pri razvoju visokokakovostnih podobnih bioloških zdravil. Veseli smo, da bomo ustvarili 200 novih delovnih mest.«

Slovenski znanstveniki so bili med pionirji na področju podobnih bioloških zdravil. Pred tremi desetletji, v zgodnjih devetdesetih letih, so se prav v Leku v tesnem sodelovanju s Kemijskim inštitutom začeli ukvarjati z rekombinantno tehnologijo, ki je temeljnega pomena za biofarmacevtiko. Lek je kasneje pomembno prispeval k vodilni vlogi Sandoza v segmentu podobnih bioloških zdravil v svetu.

Podobna biološka zdravila imajo ključno vlogo pri zdravljenju in preprečevanju številnih težkih bolezni, vključno z različnimi vrstami raka, luskavico in artritisom. Spodbujajo konkurenco in prispevajo k vzdržnosti zdravstvenih sistemov po vsem svetu.