V boj proti požarom spet cela flota: naši pred dnevi pomagali tudi na jugu

Obsežni gozdni požar na Krasu, ki je na območju Trstelja izbruhnil v četrtek dopoldne, so v soboto dokončno pogasili. Več kot 300 gasilcem, ki so se z njim požrtvovalno borili dva dni, je poleg nove pridobitve za gašenje iz zraka, air tractorja, ter dveh helikopterjev Slovenske vojske pomagala tudi petkova sprememba vremena. »Do dežja so ekipe na terenu oddaljevale robove požarišča in sanirale te robove. Požar je lokaliziran, dejansko pa je tudi pogašen,« je v soboto povedal vodja izmene gasilcev Boris Peternelj.

Lahko bi pomagala še en helikopter Slovenske vojske in en helikopter slovenske policije, a sta ravno takrat sodelovala pri gašenju obsežnih požarov v Severni Makedoniji. »Ocena je bila, da so air tractorji tista zmogljivost, ki nam omogoča takojšen in kvalitativno ogromen odziv in sedaj se je to tudi pokazalo in dokazalo. Tudi ta trenutek je ocena na terenu, da potrebe po tem, da bi helikopterja iz Makedonije umikali v Slovenijo, ni,« je v četrtek dejal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec.

Air tractorja sta bila na Krasu nepogrešljiva. FOTO: Dejan Javornik

Dva dni zatem so se člani helikopterskih posadk Letalske policijske enote in Slovenske vojske le vrnili v Slovenijo, saj njihova prisotnost v Severni Makedoniji ni bila več potrebna. »V Severno Makedonijo smo šli v torek, 16. julija, v sredo, četrtek in petek smo gasili. Za vojsko lahko rečem, da smo odvrgli približno od 60 do 70 ton vode. Mislim, da je bilo okrog 40 ciklov,« je v soboto po vrnitvi v domovino povedal major Primož Pintar, ki je opisal razmere ob obvladovanju požarov. Po njegovih besedah je bilo zelo vroče, tudi do 45 stopinj Celzija, v četrtek so doživeli tudi hudo nevihto, zaradi katere so se morali umakniti na letališče v Skopju. »Razmere so bile kar zahtevne,« je pristavil.

V Severni Makedoniji so bili požari v primerjavi s tistimi v Sloveniji razpršeni.

Pripadnik Letalske policijske enote Aleš Mlekuž pa je opisal skupno akcijo vojske in policije, med katero so sedem ljudi s helikopterjem rešili iz vasi, blizu katere je zagorelo. »Poklicani smo bili na to žarišče, mi s policijskim helikopterjem smo metali vodo, da smo zajezili požar, Slovenska vojska je šla v vas pobrat ljudi in jih rešila iz nevarnosti in požara,« je dejal. To po njegovih besedah priča o dobrem sodelovanju in usklajenosti obeh ekip.

V omenjeni balkanski državi je bila v primerjavi s požari v Sloveniji po besedah Mlekuža glavna razlika ta, da so bili v Severni Makedoniji požari razpršeni: »Na Krasu smo imeli skoncentrirane požare, v Makedoniji pa so bili razpršeni po vsej državi.«