Uživajte še zadnje ure sonca, prihaja občutno poslabšanje

Na Kredarici imajo še štiri metre snega. FOTO: Arso

Danes bo še sončno, a se bo že popoldne na zahodu pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine. Oblačno in deževno vreme bo kar nekaj časa, tudi hladnejše bo.Kot je to v času ledenih mož pričakovati, bodo nad Slovenijo prišle ohladitve in bolj nestanovitno vreme, v soboto pa sledi še mokra Zofka, z njo pa še nekaj padavin, ki do konca tedna ne bodo redke.Popoldne bo po večini sončno, na zahodu pa se bo postopno pooblačilo. Proti večeru bodo tam že krajevne padavine. Pihal bo veter južnih smeri. Temperature bodo od 20 do 25, na vzhodu do 27 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Ponoči se bodo padavine od zahoda okrepile in do jutra zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj.V sredo, ko goduje Pankracij, čez dan bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, predvsem na jugu tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj.V četrtek in petek, ko godujeta Servacij in Bonifacij, se bo nadaljevalo nestalno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami.Tudi konec tedna in v začetku naslednjega tedna se bo nadaljevalo spremenljivo oblačno vreme. Vsak dan se bodo pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Verjetnost padavin bo predvidoma najmanjša v nedeljo in ponedeljek. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 20 stopinj.