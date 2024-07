Ustvarjali so med vinogradi

Člani Kulturnega društva Studenci Maribor – Likovna sekcija LISE in Likovnega društva Sv. Jurij ob Ščavnici so te dni ustvarjali in slikali med slovenskogoriškimi vinogradi. Na že 14. Mednarodni likovni koloniji Ustvarjajmo skupaj – Police 2024 je sodelovalo 24 ljubiteljskih slikarjev, med katerimi dva tudi kiparita. Pridružili so se jim slikarji iz Avstrije in Hrvaške. Vodja likovne sekcije Lise, ki deluje v sklopu KD Studenci Maribor, je Vinko Holc, predsednik Društva likovnikov Sv. Jurij ob Ščavnici pa Zdravko Patty, ki je kot likovni pedagog tudi mentor pri obeh sekcijah. Lani je zamenjal dolgoletno mentorico Jelko Leskovar, ki je v častitljivi starosti 89 let tudi tokrat bila najstarejša udeleženka kolonije.

24 slikarjev je sodelovalo na koloniji.

Na platno ujet vinogradniški motiv FOTO: Nada Holc

Sami izbrali motiv

Za 14. ustvarjanje so izbrali Vinogradništvo Kolarič, le nekaj kilometrov iz središča Gornje Radgone, v vasi Police, sredi prijetnega naravnega okolja. Okolici pravijo tudi Mala Toskana, zato ne preseneča, da ponuja čudovito kuliso za likovno udejstvovanje. Tam stoji Kolaričeva podeželska vila s kletjo nekdanjega lastnika radgonske vinske kleti, družine. Zdajšnja lastnikainsta povedala, da je bila obnova zgradbe zelo zahtevna, saj je pod spomeniškim varstvom in so morali zato upoštevati zelo stroga pravila, zlasti pri barvi strehe, fasade in okenskih okvirjev. Za slikarje je bil zanimiv podatek, da je imela barva fasade nekoč svoj pomen, saj se je gospodarjeva hiša tako že na daleč razlikovala od skromnih bajtarskih hiš viničarjev. Kolaričeva zidanica je ves dan obsijana s soncem in od nje sega lep razgled daleč naokoli. V neposredni bližini stoji mogočna duglazija, ki ji domačini pravijo kar smreka. Šteje okoli 200 let in je druga največja te vrste v Sloveniji. Ljubiteljski slikarji so stojala kmalu postavili v njeni senci, nekateri pa so platna razgrnili po mizah pod velikim nadstreškom, ki gostom zagotavlja zavetje pri slabem vremenu.

Sveže nabrane češnje za dobrodošlico FOTO: Nada Holc

Petje pesmi v prleškem narečju je popestrilo dogajanje. FOTO: Nada Holc

Gospodar Kolarič je ljubiteljskim slikarjem ob prihodu razkril tudi družinsko zgodbo vinogradništva, ki jo že tri generacije razvija in širi na tem delu Slovenskih goric. Od leta 2004 se Kolaričevi ponašajo z lastno penino, ki jo pridobivajo po klasični metodi, v zadnjem času pa so tudi ponudniki starega vinjaka. Starajo ga v hrastovih sodih, katerih les je mešanica slavonskega in francoskega hrasta.

Udeleženci kolonije so lahko sami izbirali motiv slikanja, prav tako so imeli proste roke pri tem, kakšno slikarsko tehniko bodo uporabili. V odmorih so se okrepčali z domačo lokalno hrano, za veselo in sproščeno vzdušje pa sta poskrbela predstavnika glasbene skupine Bosi, Zdravko Patty s kitaro in orglicami ter Irena Skotnik z mandolino. K petju sta pritegnila tudi navzoče, ki so še poznali domače prleško narečje.

»Jeseni bomo pripravili razstavo tako v Mariboru kot v Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer imata društvi sedež. Ne nazadnje slike prikazujejo lepoto naše dežele in njenih krajev, ki jih pogosto sploh ne poznamo. Tako tudi Vinogradništvo Kolarič vabi, da ga odkrijete. Ni le čudovita kulisa za likovno ustvarjanje, ampak tudi za uživanje domačih dobrot, izbranih vin, penine, vinjaka in ne nazadnje njihove gostoljubnosti. Le kje goste sprejmejo s košaro sveže natrganih češenj, kot je na tokratni likovni koloniji slikarje pri Kolaričevih sprejela gospodinja Margita,« je povedal Vincenc Holc.