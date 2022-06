Upokojeni šofer izdeluje kosmate klobuke (FOTO)

Kako točno se je porajala ideja o ustanovitvi neformalnega druženja ljubiteljev pastirskih klobukarjev Slovenije, smo izvedeli ob 15. srečanju imetnikov t. i. Franjevih klobukov na Veliki planini.

Pastirska slika Franjevih klobukarjev na Veliki planini

Tam se je zbralo več prijateljev, ki jim je skupno posedovanje pokrival v stilu pastirjev s Travnika v občini Ljubno ter s planin Gorenjske, Koroške in Štajerske. Izključno usnjene klobuke izdeluje nekdanji poklicni voznik avtobusa pri Izletniku Celje Franjo Marovt z Ljubnega ob Savinji, ki je volan ob upokojitvi zamenjal za šivalni stroj, ko se je nalezel spokojnega pohajkovanja po bližnjih planinah in se srečeval s pastirji na prelepih pašnikih Zgornje Savinjske in Zadrečke doline.

Tam je našel svoj mir, zaposlil je svoje noge brez štirih koles in za svoj hobi, izdelavo pastirskih pokrival, uporabil predvsem nekurantne kose kosmatih živalskih kož. Pozneje je izdelal že veliko pražnjih pastirskih kompletov, poleg obveznega klobuka telovnik ali podaljšano ogrinjalo ter pastirsko bisago. Komplet se nosi ob osebnih priložnostih skupaj s pastirsko, ročno obdelano palico.

Klub klobukarjev

Prvo pravo in načrtovano vsakoletno srečanje imetnikov Franjevih klobukarjev je spontano organiziral Korošec s Prevalj Mirko Lečnik z močno podporo citrarke Cite Galič. Menil je, da je Marovt podaril že par sto klobukov in da bi za njegovo dobrovoljnost prav prišla ena pristna šega. Od tedaj, ko so leta 2008 Marovtu pripravili prvo super presenečenje, ki velja za 1. srečanje klobukarjev na planinskem domu na Smrekovcu, je minilo že 15 let.

Imenitna družba dveh županov in štirih klobukarjev s karizmatičnim pastirjem Petrom Erjavškom FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Medtem je Marovt izdelal že okrog 1000 klobukov (in jih večino podaril) ter nekaj druge pripadajoče pastirske garderobe. Nenavadna, a zelo prikupna pokrivala znamke Travnik so si zaželeli različni zanimivi, popularni ljudje posebnih navdihov, med njimi številni pomembni pastirji pašnih skupnosti, člani Slovenskega okteta, člani Vresa s Prevalj, oktetovci Žetev iz Luč, t. i. planinska Fickova banda iz Šmartna pod Goro Oljko ter številni drugi glasbeniki. Klobuke imajo mnogi znani planinci, celo do okolja prijazni politiki, državni svetnik in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, nekateri uspešni podjetniki. Celotno opravo uporablja nedavni pastir Starih stanov na Golteh Franc Urbanc, pred šestimi leti pa se je v neobstoječi klub klobukarjev vključil tudi najznamenitejši pastir z Velike planine Peter Erjavšek.

Tudi tokrat je imel v svojem planinskem miljeju prav posebno vlogo in se je družil s prijatelji ter kot nekakšen domačin te svete planine skupaj s kamniškim županom Matejem Slaparjem izražal prijazno gostoljubje. Slapar je navdušen nad shodom v Franjevem klobuku dejal, da je v času, ko prvi kmetje priganjajo živino na pašo v ta prelepi planinski svet, počaščen, da je lahko del tega izjemnega dogodka in pastirske druščine, o dogajanju na Veliki planini pa je dodal, da ima razvoj planinskega in podeželskega turizma v alpskih dolinah in gorah lepo prihodnost, saj se tod družijo zares pravi ljudje ter turisti iz vse Slovenije ter domala vseh celin ter občudujejo lepote Slovenije in gostoljubje naših ljudi.

Najlepše je praznovati s pravimi ljudmi, vsem tukaj pa klobuk gor ali dol!

»Rad bi izrazil hvaležnost vsem predhodnikom, ki so ustvarjali to idilično podobo planine ter s svojim delom in pašno dejavnostjo preživljali družine v dolinah. Zelo sem hvaležen tudi Franju Marovtu, ki je s svojim posebnim ustvarjanjem, s pastirskimi klobuki, opozoril na pastirsko tradicijo in pristnost nekdanjega poklica. Letos imamo privilegij, da so se klobukarji ustavili pri nas, in se tako z lepim, družabnim dogodkom začenja pašna sezona in postopoma množičen obisk naše skupne Velike planine.«

Najlepši rog

Dogodka so se udeležili tudi župan občine Ljubno ter državni svetnik Franjo Naraločnik (ki je zažigal s kitaro in pritegnil več nadarjenih pevcev), harmonikarski etnoansambel Sverjanski gadi iz Radmirja, nekateri uspešni poslovneži, planinci, kmetje in med klobučnimi damami tudi udeleženka pohoda 100 žensk na Triglav Majda Podkrižnik, sodelavka družbe Sam iz Jarš pri Domžalah. »Tu sva skupaj z direktorjem in lastnikom Antonom Sedeljšakom, ki ravno te dni praznuje 30 let uspešnega delovanja podjetja Sam ter svoj 70. rojstni dan. Takšen ljudski dogodek in druženje z našimi prijatelji podpiramo, saj je najlepše praznovati s pravimi ljudmi, vsem tukaj pa klobuk gor ali dol!«

1000 jih je že izdelal.

Med pastirji in ponosnimi nosilci klobuka je šarmiral tudi organizator dogodka Danilo Bauman iz Kamnika z gotovo najlepšim pastirskim rogom vseh naših pašnikov. »Ja, tale 40 let star rog mi je iz originalnega roga istrskega vola izrezljal legenda pastirjev te planine, Luka. Dostojno ga uporabljam, ko je treba sklicati čredo. Danes se je to še kako posrečilo, saj je tu cvet planinskih pastirjev in njihovih podpornikov.«

Kar vzame v roke Kamničan Danilo Bauman, ima prijetne posledice.

Anton Sedeljšak, prvi iz družbe Sam, rad podpre prijateljsko druženje.

Pridružile so se tudi Slovenske novice.

Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno

Župan občine Kamnik Matej Slapar