Umrl znani zlatar Tomislav Loboda

V 87. letu starosti je umrl znani ljubljanski zlatar Tomislav Loboda, je Zlatarstvo Loboda v sredo objavilo na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook. Prepoznavni Ljubljančan, ki se je zaljubil v ustvarjanje nakita, je tudi pri svojih poznih 80 letih veliko časa preživel v svoji zlatarni.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil vsem nam drag in velik človek. Poskrbel je, da nikoli ne bo pozabljen in da bo njegova zapuščina trajala, skozi njegove potomce, ljubezen do življenja in nakita, ki nam jo je privzgojil in z njo navduševal tudi vse vas,« so zapisali na Facebooku Zlatarstva Loboda.

Zlatar je tudi umetnik

Zlatarstvo sicer ni bilo prva izbira Lobode, se je pa vanj hitro zaljubil, je pred leti pojasnil v enem od intervjujev za Dnevnik. Kot je namreč dejal, se je leta 1950 vpisal na srednjo letalsko šolo, toda v Ljubljani je ni bilo možno dokončati, v Črno goro pa ni želel. »Očetu sem povedal, da sem bil na obisku pri zlatarju in da mi je všeč. Naslednji dan sva šla z očetom do Staneta Kmetiča, izrednega zlatarja, ki me je vzel v uk,« je pojasnil.

Tako je postal eden prepoznavnejših zlatarjev, tudi zastopnik najbolj prestižnih znamk, kot sta Cartier in Mont Blanc. Verjel je, da mora biti zlatar tudi oblikovalec, umetnik.

Preberite si njegov zadnji intervju -> Tomislav Loboda: Srečen sem, verjemite

V javnosti je veljal za uglajenega gospoda, ki je mnoge navdušil tudi s svojim avtomobilom, saj je konec osemdesetih pripeljal prvega jaguarja v tedanjo Jugoslavijo. V rumenih medijih pa je se je znašel tudi na račun več svojih zakonov, tudi tistega leta 2016, ko se je poročil z 48 let mlajšo izbranko.

Preberite še: