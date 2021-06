Umrl nekdanji slovenski politik

V Buenos Airesu v Argentini je v 94. letu starosti umrl, zadnji predsednik SLS v emigraciji.Kremžar se je rodil 17. april 1928 v Ljubljani. Njegov oče je bil, eden osrednjih ljudi slovenske politične emigracije. Leta 1946 je emigriral v Avstrijo. Od leta 1949 je živel v Buenos Airesu, kjer je 1958 diplomiral in 1973 doktoriral iz gospodarskih ved. Deloval je predvsem kot gospodarstvenik in ekonomist, hkrati pa kot eden vodilnih zdomskih politikov. Pomemben je bil tudi kot organizator in pedagog slovenskega srednjega šolstva v slovenski skupnosti v Buenos Airesu. Leta 2008 je za delo Čas tesnobe in upanja prejel 46. literarno nagrado vstajenje. Napisal je vrsto knjig o vprašanjih novejše slovenske zgodovine, državljanske vojne in njenih posledic.Kremžarju so se poklonili tudi v strankah SLS, saj je bil njen zadnji predsednik v emigraciji, in NSi. Kremžar je bil namreč ustanovni član NSi ter častni predsednik OO NSi Argentina in Južna Amerika. Na Kongresu NSi v Dravogradu je leta 2015 prejel zlati znak stranke.