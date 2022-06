Jeep klub Veteran Murska Sobota, ki šteje okoli 35 članic in članov, je pripravil tradicionalno potepanje s svojimi starodobnimi lepotci. Najprej so pripravili razstavo in predstavitev kakšnih dvajsetih starodobnih vojaških džipov. Po okrepčilu, seveda z vojaškim pasuljem, se je dvajset vozil, večinoma v lasti članov soboškega kluba ter trije s Koroškega, odpravilo na pot. Kolono so sestavljali ameriški in nemški vojaški džipi in trikolesniki, narejeni med letoma 1939 in 1962, torej stari med 60 in 83 leti, z okoli 40 vozniki, sovozniki in sopotniki. Vsi so se z velikimi pričakovanji podali na...