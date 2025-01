Trump hoče od članic Nata več denarja. Tako mu odgovarja slovenski minister

Novi predsednik ZDA Donald Trump je v minulih dneh, ko je razgrinjal svoja stališča tudi do vloge ZDA na mednarodnem parketu in Natu, dejal, da bi morale države članice Nata za obrambo nameniti pet odstotkov BDP. Slovenija je zaenkrat na poti k dvema odstotkoma BDP do leta 2030.

»Ne gre za zahtevo, ampak za razmislek enega od najvplivnejših politikov na svetu. Ne prehitevajmo. Je pa jasno, da če je varnost na prepihu, je treba vanjo tudi več vlagati,« je pojasnil minister za obrambo Borut Sajovic.

Težnje o dvigu obrambnega proračuna članic Nata za zdaj niso prinesle nobenih tovrstnih zahtev do Slovenije.

Prepričan je, da Sloveniji članstvo v zavezništvu omogoča maksimalno varnost glede na sredstva, ki jih lahko v to vlagamo. »Varnejšega dežnika, kot je ta, ne vidim in ne obstaja,« je poudaril. K temu je dodal še članstvo v EU.

Borut Sajovic FOTO: Črt Piksi

Na vprašanje, ali je dvig sredstev glede na realno sliko javnih financ, napovedi o ohlajanju gospodarstva in izkušnje z rezi obrambnega proračuna ob krizah v preteklosti sploh realen, Sajovic pravi, da »modri ljudje sprejmejo nova dejstva, nove izzive in se jim prilagodijo«. Po eni strani je slovenska politika »relativno hitro pozabila na osamosvojitveno vojno«, obenem pa živela v 80-letnem miru na širšem območju.

Po drugi strani se nedaleč od nas odvija vojna. V Ukrajini gre po njegovih besedah »za neko pozicijsko držanje zatečenega, kakšnih bistvenih premikov tam ni«. Ob tem vidi kot pomembno tudi vlogo Nata, ki je po njegovi oceni glede tega konflikta enoten, vzdušje med članicami pa optimistično. Spomnil je na leto 2014, ko je Rusija zavzela Krimski polotok, pa se svet ni zganil. »Danes štejemo že več kot tisoč dni vojne v Ukrajini. Če se tu stvari ne rešijo na normalen, pravno pravičen, demokratičen način, je na mestu vprašanje, kdo bo na vrsti v tretjem valu,« je posvaril.

Zahodni Balkan pozorno spremljamo

Slovenija pozorno spremlja tudi razmere na Zahodnem Balkanu. »Stanje je ta trenutek varno, mirno, ampak včasih so rekli, da je to podobno sodu smodnika, da je biti treba preventiven, previden, predvsem pa aktiven. Ne mir ne varnost nista nikdar dana sama po sebi, vsak dan se je treba zanju truditi,« je dejal minister za obrambo.

FOTO: Carlos Barria Reuters

Imperialistične želje ZDA

Po drugi strani vrnitev Trumpa v Belo hišo kaže na imperialistične želje ZDA, kar utegne biti izziv tudi za zavezništvo. Se lahko slovenski vojaki znajdejo pred vrati Grenlandije ali Panamskega prekopa, po katerih se ozira Trump? »Pri vseh politikih je retorika pred prevzemom funkcije drugačna kot po tem. Na to, da bi mi sodelovali v kakšni taki zgodbi, tudi v sanjah nisem pomislil, in sem prepričan, da se to ne bo zgodilo. Zna biti pa kakšen izziv za ta svet, mogoče še večji kot v Evropi v Indopacifiku, ki je tudi strateško kar pregreto območje,« je dejal.