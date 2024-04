Tragedija v Novem mestu: zaradi okužbe umrl osmošolec, iščejo vse, ki so bili v tesnem stiku

Epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so obvestili o smrti najstnika zaradi suma invazivne meningokokne okužbe, so sporočili z NIJZ. Dodali so, da primer preiskujejo in iščejo vse, ki so bili v tesnem stiku z obolelim. Tveganje za okužbo pri osebah, ki z njim niso bili v tesnem stiku, je zanemarljivo majhno, so dodali.

Osebam v neposrednem tesnem stiku se predpiše antibiotik

Osebam, ki so bile z najstnikom v neposrednem tesnem stiku v zadnjem tednu, se predpiše antibiotik, kar jih zaščiti pred okužbo, so sporočili z NIJZ. Večje tveganje za okužbo imajo osebe, ki so bile v stiku z izločki bolnikovih ust ali nosu, denimo ob uporabi istega jedilnega pribora. Bolj izpostavljeno je tudi zdravstveno osebje, ki je bilo v tesnejšem stiku z bolnikom, pa tudi sošolci in najbližji prijatelji, s katerimi je bil oboleli v tesnejših stikih.

Glavni vir okužb je po navadi zdrav nosilec, ki običajno ne zboli, so dodali na inštitutu. Prenos s povzročitelja je kapljičen, kar pomeni, da se širi z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju in kašljanju, ko kapljice prepotujejo do enega metra.

Novih primerov obolenja za zdaj ni

Meningokokni meningitis je akutna bakterijska bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom, so navedli na NIJZ. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev. Gre za gnojno vnetje možganskih ovojnic, ki ga povzroča bakterija meningokok.

NIJZ primer preiskuje in iščejo vse, ki so bili v tesnem stiku z obolelim.

Dovzetnost za bolezen je nizka in se zmanjšuje s starostjo. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki. Posebno dovzetne pa so osebe z okrnjeno imunostjo. Smrtnost bolezni se je z uporabo antibiotikov precej zmanjšala, so še navedli na NIJZ. Umre med osem in 15 odstotkov od tistih oseb, ki zbolijo.

Po poročanju Televizija Slovenija je umrli učenec z Osnovne šole Bršljin iz Novega mesta. Zaposleni, šolarji in njihovi starši so od NIJZ dobili navodila o ravnanju, novih primerov obolenja pa za zdaj ni, so še poročali.