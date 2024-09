Književnica, glasbenica in igralka Svetlana Makarovič je bila kar malce začudena, ko je včeraj izvedela, da bo lahko na sodišču pričala šele čez tri mesece. »Decembra? Ne vem, ali bom takrat sploh še živa,« se je malce pošalila ljubljanski okrajni sodnici Katarini Kumar. Novinar Televizije Slovenija Jože Možina je proti njej vložil odškodninsko tožbo zaradi grobega in nedopustno žaljivega napada na njegovo čast in dobro ime. Poleg opravičila in objave sodbe zahteva še 2000 evrov odškodnine. Tožena stranka trdi, da je šlo za politično satiro. Tožnik vztraja, da ga je želela le očrniti. Zoper...