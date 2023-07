To so še zadnje besede Bešič Loredana v vlogi ministra, k poslancem ni želel priti

Ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu bo danes po seznanitvi DZ z njegovim odstopom prenehal mandat. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da Bešič Loredana danes ne bo med poslance, in so poslali njegovo izjavo, ki jo objavljamo v celoti.

»Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem svojim sodelavkam in sodelavcem na Ministrstvu za zdravje za izjemno požrtvovalnost in vse opravljeno delo, ki je po koalicijsko usklajenih korakih sledilo cilju transparentnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstvenega sistema ter zdravstvene blagajne v najvišjo korist pacientov. Prav posebna zahvala vsem državljankam in državljanom, ki so nam izkazovali podporo, zavedajoč se nujnosti strukturnih sprememb slovenskega zdravstva. Slovenija si po 30 letih zasluži prenovo vseh nivojev zdravstvene mreže, ki bo temeljila na najboljših praksah iz tujine, čemur mora biti zavezan kdorkoli bo prevzel vodenje te pomembne naloge. Novim obrazom Ministrstva za zdravje želim uspešno delo,« je zapisal v pisni izjavi.

Kot kaže, se je odločil, da poslanske funkcije v stranki Gibanja Svoboda ne bo sprejel.

Minister za zdravje je po pogovoru s predsednikom vlade Robertom Golobom minuli petek podpisal odstopno izjavo. Za njegov odhod je bilo po Golobovih besedah ključno razhajanje, na kakšen način bi zagotovili, da bi se javno zdravstvo vrnilo na pot, na kateri je bilo včasih – torej na pota stare slave.

Kdo bo naslednik Bešič Loredana, se še ne ve. To funkcijo je začasno prevzel predsednik vlade Golob.