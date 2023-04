To pravi MOL o rušenju Jelinčičeve hiše, ki se prodaja za tri milijone evrov

Pisali smo, da nekdanji poslanec državnega zbora in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti prodaja hišo na Bleiweisovi cesti v Ljubljani za tri milijone evrov. Po prostorskih načrtih MOL je predvidena gradnja ceste čez njegovo parcelo in posledično rušenje hiše, a je Jelinčič dejal, da »načrti ne upoštevajo rušenja«. Nekoliko drugače pravijo v Mestni občini Ljubljana (MOL). Je kupec lahko v skrbeh?

Tako pravi Jelinčič ...

»Načrti ne upoštevajo rušenja. To je bilo takrat, ko je Imos (gradbeno podjetje) imelo načrt, da bi gradili Tobačno mesto. A to se ne bo več gradilo, ker je šel Imos v stečaj. Teh načrtov ni več, podjetje je umrlo in s tem tudi sama zadeva. To je že staro 20 let, od leta 2003. Takrat sem imel pogodbo z Imosom, da zamenjam hišo za penthaus stanovanje v najvišji stolpnici, zraven pa bi dobil še prostore za stranko in parkirna mesta. A do tega ni prišlo in pogodba je razdrta. Tam, kje naj bi gradili, pa danes vse skupaj sameva in ne vem, ali bo kdo sploh še kdaj gradil,« nam je dejal Jelinčič, ki je prepričan, da tudi za Tobačno mesto ne velja več gradbeno dovoljenje iz leta 2003, ker da je projekt povsem zastal.

FOTO: Zaslonski posnetek Nepremičnine

Tako pravi MOL ...

Z MOL so nam odgovorili, da za območje Tobačne tovarne veljajo merila in pogoji Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, dokument pa vsebuje tudi načrt rušitev. (Uradni list RS, št. 97/09 in 78/10). »Odstranitve objektov so v OPPN za območje Tobačne tovarne določeni v 15. členu in razvidni iz grafičnega načrta 4.17 načrt odstranitve objektov, kjer je stavba na parc. št. 99/59 k.o. Gradišče I označena s številko 38. V postopku priprave in sprejemanja akta ni bilo pripomb na načrtovano odstranitev stavbe,« pravijo na MOL.

Nepremičnina je torej po odloku predvidena za rušenje, a kdaj in če sploh kdaj bo do rušenja prišlo, je odvisno od morebitne spremembe akta, saj doslej ni bilo pripomb na načrtovano odstranitev stavbe in tudi od morebitnega novega investitorja na tem območju. »Dokončne odločitve ni in dokler se ne bo pojavil morebitni investitor s konkretnimi načrti, gre le za špekulacije,« pravijo na MOL.

Z oddelka za gospodarsko dejavnost in promet na so glede komunalnega opremljanja še pojasnili, da je ureditev - rekonstrukcija križišča Tobačne ulice in Bleiweisove ceste - vezana na območje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč območje Tobačne tovarne. Tako kot Jelinčič pravijo, da je bila zadeva aktualna pred leti do stečaja Imosa, nato ni bilo nobenega investitorja s pobudo.

Morebitni kupec ali prodajalec za svojo odločitev lahko dobi dovolj informacij o urbanističnih merilih in pogojih, ki veljajo na katerem koli zemljišču v MOL na spletnem portalu Urbinfo.