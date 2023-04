Zmago Jelinčič se seli: Ponudb je dovolj

Pisali smo, da nekdanji poslanec državnega zbora in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti želi prodati hišo na Bleiweisovi cesti v Ljubljani. Oglas je že mogoče zaslediti na nepremičninskem portalu, vilo pa prodaja Jelinčič sam. »Nikoli nisem pooblastil nobene agencije, da bi me zastopala,« pravi Jelinčič, ki je prepričan, da bo hišo, zgrajeno leta 2003, tokrat le dobro prodal.

Kot nam je dejal, se potencialni kupci nepremičnine, ki stoji med železniško progo in prometno cesto, pri njem že oglašajo. Ali mu bo uspelo iztržiti tri milijone evrov, je, kot kaže, le vprašanje časa. Pravi, da se za nakup zanimajo tako Slovenci kot tujci, v roke pa bo šla tako najboljšemu ponudniku.

Jelinčičeva hiša v Ljubljani se prodaja za tri milijone evrov. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Je hiša predvidena za rušenje?

Ali so lahko potencialni novi lastniki hiše v skrbeh, da jim občina ne bi čez noč porušila strehe nad glavo, saj naj bi bila po nekdanjih prostorskih načrtih Mestne občine Ljubljana (MOL) predvidena gradnja ceste čez parcelo in s tem posledično rušenje hiše? Jelinčič zatrjuje, da so ti načrti že pasé.

»Načrti ne upoštevajo rušenja. To je bilo takrat, ko je Imos (gradbeno podjetje) imelo načrt, da bi gradili Tobačno mesto. A to se ne bo več gradilo, ker je šel Imos v stečaj. Teh načrtov ni več, podjetje je umrlo in s tem tudi sama zadeva. To je že staro 20 let, od leta 2003. Takrat sem imel pogodbo z Imosom, da zamenjam hišo za penthaus stanovanje v najvišji stolpnici, zraven pa bi dobil še prostore za stranko in parkirna mesta. A do tega ni prišlo in pogodba je razdrta. Tam, kje naj bi gradili, pa danes vse skupaj sameva in ne vem, ali bo kdo sploh še kdaj gradil. V temeljih je zdaj ogromno vode, galebi imajo svoje pristanišče, verjetno so tudi kakšne žabe in belouške, skratka hudič jemlje vse skupaj,« pojasnjuje Jelinčič, ki meni, da tudi za načrt Tobačno mesto ne velja več gradbeno dovoljenje, ker je bilo izdano že leta 2003, a je projekt povsem zastal.

Iz hiše se je že izselil, stranka še ne

Jelinčič se je v večji meri iz Ljubljane že izselil. »Do neke mere že bivam v Kopru, kjer imam hišo in vse ostalo. 90 odstotkov stvari sem že preselil na morje in sem tam,« pravi. Ob morebitni prodaji hiše ob Tobačni bi se selil tudi sedež stranke SNS, ki je na lanskoletnih volitvah izpadla iz državnega zbora. »Sedež stranke je za zdaj še tukaj, potem pa bomo videli, kam se bomo preselili. Morda bomo najeli kakšne prostore v Ljubljani,« je zaključil prvak SNS, ki je svoj mir tako našel na Obali.

Z vprašanji, ali je Jelinčičeva vila na Bleiweisovi po prostorskih načrtih MOL še predvidena za rušenje, smo se obrnili na MOL. Njihov odgovor še čakamo in ga objavimo takoj, ko ga prejmemo.