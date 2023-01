To je zemljevid Ljubljane, kjer so postavili številne nove parkomate (FOTO)

Na nekaterih ulicah in cestah znotraj ljubljanske obvoznice, kjer je bilo parkiranje do zdaj brezplačno, so postavili nove parkomate, piše N1. Med drugim že stojijo v Vrhovnikovi ulici na Viču, v Ulici Luize Pesjakove v Savskem naselju ter v Baragovi ulici za Bežigradom. Kot dodajajo na Mestni občini Ljubljana, bodo območje plačljivega parkirnega režima še razširili. V prihodnje bodo namreč postavili še sto novih parkomatov.

To je zemljevid območij, kjer je MOL že vzpostavil plačljiv parkirni režim ali pa ima to v načrtu.

Stanovalci območij, kjer so doslej brezplačno parkirali, si bodo lahko kupili parkirno dovolilnico, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah na določenem območju.

Shema parkirnih con na območju Mestne občine Ljubljana. FOTO: Zaslonski Posnetek, Mol

V coni 1 so do dovolilnic za parkiranje upravičeni samo stanovalci s stalnim prebivališčem za lastna vozila na območju cone, v conah 2 in 3 pa tudi stanovalci z začasnim prebivališčem za lastna vozila na območju omenjenih dveh con. Za prvo cono je treba odšteti 100 evrov na leto, za cono 2 prav tako 100 evrov in za drugo dovolilnico 200 evrov, za cono 3 60 evrov in za drugo dovolilnico 120 evrov na leto.

Za voznike, ki želijo parkirati na območjih s parkomati znotraj ljubljanskega obroča, velja plačilo parkirnine za vsako začetno uro. Za cono 1 je treba odšteti 1,20 evra na uro, za cono 2 0,70 evra in za cono tri 0,60 evra.

Na občini pravijo, da bodo javnost obvestili o vseh lokacijah novih parkomatov in začetku njihovega delovanja.