To je Uroš: je med 50 najboljšimi na svetu (FOTO)

Učitelj Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje Uroš Ocepek, ki je bil lani izbran za učitelja leta, se poteguje za nagrado najboljšega učitelja na svetu. V konkurenci več tisoč učiteljev iz vsega sveta se je prebil že med 50 najboljših. Zmagovalec bo novembra razglašen na generalni skupščini Unesca v Parizu, so sporočili iz AmCham Slovenija.

Uroš Ocepek FOTO: Osebni Arhiv

Priznanje in nagrado za najboljšega učitelja na svetu v višini milijon dolarjev vsako leto skupaj z Unescom podeljuje Varkey Fundation. Na letošnjem izboru se za laskavi naslov poteguje tudi Uroš Ocepek.

Ocepek je bil lani s strani iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem! razglašen za učitelja leta in tako predstavnika za izbor Global Teacher Prize. S svojim delovanjem izjemno prispeva k prepoznavnosti učiteljskega poklica ter prek svojih aktivnosti venomer izpostavlja potrebe po spremembah šolskega sistema, predvsem glede uvedbe obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah.

Njegovo razumevanje učiteljskega poklica odraža razmišljanje človeka, ki presega osnovo delovanja učiteljev. Poleg tega veliko energije namenja vsakemu izmed dijakov, ki v njem prepoznajo zaupnika. Pri delu na svoji šoli, ki je edina srednja šola v Sloveniji, ki vključuje umetno inteligenco v redni pouk računalništva, poudarja etični vidik uporabe tehnologije, v učilnici spodbuja inovativnost, svoje dijake pa vključuje tudi v najrazličnejše projekte. V svojem laboratoriju ustvarjajo inovacije, ki jih prepozna in nagrajuje gospodarstvo, so zapisali v AmCham.

Profesor doc. dr. Uroš. FOTO: Press

Najboljših deset učiteljev na svetu bo razglašenih v mesecu oktobru, zmagovalec pa bo razglašen na generalni skupščini Unesco, ki bo potekala 8. novembra 2023 v Parizu.