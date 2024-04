Robertova Tina že v akciji za evropske volitve, tako pripravlja kandidate (FOTO)

Kot je znano, je predsednik vlade Robert Golob sredi februarja sklical sestanek na temo strateškega komuniciranja. Na srečanju so izmenjali stališča glede javne komunikacije vlade s poudarkom na socialnih medijih. Na sestanku je bila tudi partnerka predsednika vlade Tina Gaber »kot poznavalka družbenih omrežij«.

Poročali pa smo tudi že, da je Tina Gaber v Golobov kabinet pripeljala spletno vplivnico, svetovalko za družbena omrežja Samanto Cimerman.

In ker se evropske volitve bližajo, je očitno v akciji že tudi Tina Gaber. Tako je na Instagramu objavila posnetke priprav in nastopov kandidatov Gibanja Svoboda na evropskih volitvah. Tako si lahko ogledamo priprave aktualne evroposlanke Irene Joveve in vodje strankinega podmladka Mateja Graha.