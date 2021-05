Pred koncem šolskega leta se je s pomembnim sporočilom oglasila Kustečeva (VIDEO)

Nekaj tednov pred zaključkom šolskega leta in jutrišnjim začetkom mature se je z nagovorom in voščilom oglasila šolska ministrica. »Upam, da ste preživeli lepe in čim daljše prvomajske počitnice in nabrali tiste prave moči, da dokončamo tudi še to drugo nenavadno šolsko leto,« je na facebooku s terase ministrstva za šolstvo vsem zaposlenim v šolstvu, učencem, dijakom in študentom sporočila Kustečeva.Kot je dejala, še posebej dobro želi maturantom, pred katerimi je jutri velik dan, saj se bo s pisanjem eseja v maternem jeziku začela splošna matura. »Stiskam pesti, da boste naredili in dali vse od sebe, kar premorete.«