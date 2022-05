Teden humanosti: Mi si napolnimo dušo, njim pa polepšamo dan (FOTO)

»Letos sem dobrodelen četrto leto in za pomoč v domu ostarelih v Novem mestu sem se odločil, ko sem videl, kako je čas korone prav starejše najbolj prizadel. Bili so izredno osamljeni, odvisni od pomoči drugih, zato sem se letos s še večjim veseljem pridružil prostovoljcem. Starejšim lahko vsaj na ta način damo del sebe ter srčnost, toplino in pozornost, zato se počutim odlično. Mi si tako napolnimo dušo, starostnikom pa polepšamo dan,« pravi krkaš Miro Djuranović.

Je eden od več sto prostovoljcev tega farmacevtskega podjetja, ki so se v tem tednu pridružili Krkini karavani humanosti in prostovoljstva. Pomagajo na različne načine po več deset domovih, društvih in ustanovah po vsej državi pa tudi zunaj naših meja. Akcija združuje krkaše iz kar 14 držav!

Še vedno previdni

Domovi za ostarele so bili v zadnjih dveh letih zaradi covida najbolj prizadeti, žal so številni izgubili boj s to boleznijo in tudi danes so v teh ustanovah še vedno zelo previdni, da se ne bi virus znova razširil med starostniki. Tako so še vedno obvezni pogoj PCT, nošenje mask v zaprtih prostorih, redno testiranje in razkuževanje rok, delo z varovanci pa poteka v mehurčkih.

Tudi Krkina maskota je starostnikom pričarala nasmeh na obraz.

»Bilo je težko, sploh v prvem valu. Veliko starostnikov je umrlo. Takrat smo bili sami, brez obiskov, in zdi se mi, da se obiskovalci še zdaj raje ne odločijo za obisk starostnikov ali pa so se v teh dveh letih kar malo odvadili. Ampak v domu je lepo in sem zadovoljna tu, saj res lepo skrbijo za nas,« pravi Špela Doljak iz Novega mesta, ki je stara 95 let. V novomeškem domu starejših občanov je že 12 let, z okna sobe pa vidi svoje nekdanje stanovanje.

»Zadnjega pol leta težje hodim, za hojo uporabljam hojco. Sem pa prej, ko sem lažje hodila, obiskovala terapije in delovne skupine. Kako lep nakit smo delali! Se pa vedno zelo razveselim obiska hčerke pa vnukov in pravnukov. Ja, in prostovoljci so nam danes polepšali dan,« pravi zgovorna Špela.

Spomin peša, glasba dvigne

Krkaši v značilnih zelenih majicah so se torej za eno dopoldne pomešali med starostnike. Peljali so jih na daljši sprehod po okolici, se vključili v druge dejavnosti, tudi peli so skupaj. Za glasbo je poskrbel ubrani trojec upokojenih krkašev s prvim glasom Janezom Golobom, ki je že 14 let v pokoju, a doslej ni manjkal na nobenem od devetih dnevov humanosti in prostovoljstva, dolga leta je bil tudi predsednik pokroviteljskega odbora.

»Danes je res en poseben dan. Ko smo eno uro igrali in peli na dementnem oddelku, so varovanci kar lebdeli, tako navdušeni so bili nad našim obiskom. Vsi so peli z nami,« pravi Golob, ki se vsaj enkrat na mesec mudi v domu upokojencev in starostnikom polepša kakšno urico bivanja. Janezu Golobu sta se tokrat prvič pridružila Janez Jereb in Darko Abram. Varovanci so peli z njimi, tudi Novomeščanka Jelka Pezdič, ki je dopolnila 92 let.

»Glasba me dvigne, in to že od nekdaj! Le spomin mi peša, to je pa hudo,« pravi Jelka, ki je v svojih aktivnih letih delala v knjižnici in muzeju. Zdaj težko bere, z veseljem pa rešuje križanke. In komaj čaka, da jo obiščeta ali pokličeta hčerki; Maruška, ki živi v Ljubljani, in Jerca, ki ima dom v Novem mestu.

Od tople besede do krvi

Krkaši so letos torej po dveh letih prekinitve zaradi korone znova ponudili roko pomoči. Polepšali so dan starejšim in otrokom s posebnimi potrebami po vsej državi, zbirali osnovne potrebščine, darovali kri.

A v Krki že od vsega začetka, torej skoraj sedem desetletij, močno utripa humanitarni duh. Kar petina krkašev je vse leto tako ali drugače vpetih v humanitarne dejavnosti, pred desetletjem, leta 2012, pa so v Krki sklenili dejavnosti strniti v Krkin teden humanitarnosti in prostovoljstva. Teden, ki je v znamenju nesebične pomoči in srčnosti, bodo sklenili v soboto z dnevom odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, na katerega se je že prijavilo okoli 2000 ljudi.

V osmih letih, ko je za en teden svoja srca odprlo že več kot 8300 krkašev, so darovali 933 litrov krvi, zbrali so 27 ton oblačil, hrane, knjig, igrač in drugih potrebščin ter pripravili 5800 živilskih paketov. Letos bodo z delavnicami, kulturnim programom ter drugimi aktivnostmi popestrili dogajanje v kar 21 domovih starejših občanov po vsej Sloveniji, prav tako bodo s paleto najrazličnejših dejavnosti razveseljevali otroke s posebnimi potrebami, varovance ter uporabnike varstveno-delovnih centrov in podobnih zavodov.