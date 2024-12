Tamara Vonta v državnem zboru udrihala po Borisu Tomašiču: Meni je to nagravžno ...

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, je ta teden zaslišala solastnika in direktorja medija Nova24TV Borisa Tomašiča. Slednji je komisiji večkrat očital politično delovanje in nezakonito pridobivanje podatkov z namenom »utišanja kritičnih medijev«, na vprašanja o poslovanju pa ni želel odgovarjati.

So pa na zaslišanju, ki ga je vodila poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta, padale tudi težke besede. Vonto je med drugim zanimalo, ali Tomašiču ni nerodno, da kot voditelj ene od oddaj gledalce prosi za donacije, čeprav se dobro zaveda, da so med njegovimi gledalci siromaki.

Tomašič ji je med drugim odgovoril, da ne ve, zakaj bi mu moralo biti za to nerodno. »Vi ste nek medijski oligarh, imate ne vem kaj vse, potem pa prosite uboge ljudi, ki imajo pokojnine ne vem koliko, 340, 400 evrov, o katerih velikokrat poročate, naj vam dajo denar. Mene bi bilo sram. /.../ Prosite ljudi za denar, zato da imate vi visoko plačo pa hišo z bazenom. Meni je to nagravžno, oprostite,« je dejala poslanka. »Ja, prav, saj imate to pravico,« ji je odvrnil Tomašič.

Zala Tomašič: To je žalitev za demokratične standarde

Se je pa dan po odmevnem zaslišanju oglasila tudi evroposlanka in hčerka omenjenega voditelja Zala Tomašič. Kot pravi se je se ni oglasila kot hčerka Tomašiča, »ampak kot državljanka, ki je globoko zaskrbljena nad dogajanjem v preiskovalni komisiji pod vodstvom Tamare Vonta.«

»Včerajšnje dogajanje na seji je bilo vse prej kot objektivno, kar je žalitev za demokratične standarde, ki bi morali veljati v naši državi. Obnašanje predsednice komisije Tamare Vonta ni bilo le neprimerno, temveč je jasno pokazalo, da komisija ne deluje nepristransko, ampak služi kot politično orodje za diskreditacijo posameznikov, med njimi tudi mojega očeta Borisa Tomašiča. To ni le sramotno, ampak nevarno za verodostojnost institucij, ki bi morale delovati v interesu javnosti, ne pa kot podaljšek političnih obračunavanj,« je na družbenih omrežjih sporočila evroposlanka.