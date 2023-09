Takšno vreme nas čaka: prihaja hladna fronta

Po precej mokrem avgustu smo si septembra lahko nekoliko oddahnili. Sonca nam ni manjkalo in zdi se, da bo tako tudi v prihodnjih dneh.

Trenutne napovedi Agencije RS za okolje (Arso) kažejo, da je pred nami sončen vikend: jutra bodo nekoliko bolj sveža, od 11 do 15 stopinj Celzija bomo izmerili, ob morju do 17 stopinj, medtem ko se bodo dnevne povzpele do 27 stopinj, ob morju do kar 30.

Kaj pa prihodnji teden

Tudi v nov teden bomo vstopili s soncem, a se nam sredi prihodnjega tedna obeta manjša sprememba vremena, ko bo Srednjo Evropo najverjetneje dosegla hladna fronta.

Takrat se tudi poveča verjetnost za padavine, sploh v četrtek in petek (14. in 15. september). A za zdaj se zdi, da se še ne bo bistveno ohladilo. Pravzaprav bodo jutranje temperature, tako kažejo trenutni izračuni meteorologov, nekoliko narasle, najvišje dnevne pa se bodo za nekaj stopinj spustile.

Morebiti bomo v drugi polovici septembra za kakšen vikend še lahko skočili na morje in se v njem tudi osvežili ...

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.