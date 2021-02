Takšne težave imajo zaradi dežja in taljenja snega

Dež in tudi taljenje snega sta zlasti v nedeljo zvečer ponekod na Gorenjskem povzročala težave. Meteorna voda je zalila nekaj objektov, na ceste pa je nanašala kamenje, pesek in blato. Zaradi plazov in nanosov je zaprta cesta Podljubelj–Ljubelj, zaprt je mejni prehod Ljubelj. Zaradi nevarnosti snežnih plazov ostaja zaprtih nekaj cest na Bovškem.



Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je v nedeljo zvečer v Kropi na cesto podrl oporni zid. Prostovoljni gasilci iz Krope so teren nad cesto pokrili s PVC-folijo in skupaj z delavci Cestnega podjetja Kranj oziroma Gorenjske gradbene družbe odstranili podrto drevje in material s ceste ter postavili polovično zaporo ceste.



Po poročanju prometnoinformacijskega centra za državne ceste je popolnoma zaprta cesta Tržič–Ljubelj na odseku od Podljubelja do Ljubelja, zaprt pa je tudi mejni prehod Ljubelj, in sicer zaradi meteorne vode in nanosov peska.



Policijska uprava (PU) Kranj je že v nedeljo zvečer opozorila voznike, da dež in voda ponekod na cesto prinašata kamenje, pesek in blato ter da je na posameznih odsekih cest tudi stoječa voda. Zato je velika verjetnost vodnega klina, ki povzroči izgubo nadzora nad vozilom in pomeni veliko nevarnost za nastanek prometne nesreče. Policisti so tako pozvali k previdnosti, ustrezni hitrosti vožnje in večji varnostni razdalji.



Medtem zaradi nevarnosti snežnih plazov na Bovškem ostajata zaprti cesti Kal - Koritnica–Trenta in Predel–Bovec med Logom pod Mangartom in odcepom za Bavšico.



Kot je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc, so domačini ponoči slišali snežne plazove, vendar ti prometnic niso zasuli. Odločitev o morebitnem odpiranju cest bodo sprejeli v popoldanskem času po pogovoru z Agencijo RS za okolje (Arso), ko bo znana tudi natančnejša vremenska napoved. Napoved za prihodnje dni

Dež je na Gorenjskem povzročal še nekaj drugih težav. V Podljubelju je meteorna voda zalila klet večstanovanjske hiše, izčrpali pa so jo tamkajšnji prostovoljni gasilci. Jeseniški poklicni gasilci so na Kosovi ulici na Jesenicah s protipoplavnimi vrečami preusmerili tok meteorne vode. Kranjski poklicni gasilci pa so s tehničnim posegom odmašili odtok na strehi objekta v Kranju ter posesali vodo iz prostorov stanovanja, v katero je začela vdirati zaradi zamašenega odtoka.



Danes in v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem, meja sneženja bo med 600 in 1200 metri nadmorske višine. Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, zato je za severozahod Slovenije za danes, torek in sredo razglašena oranžna stopnja vremenske ogroženosti.

