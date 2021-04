Tajni prostori odmevajo v tujini (FOTO)

Stopnice vodijo v skrivne prostore hotela Jama.

Tajni prostori hotela Jama burijo duhove.

Zares počaščeni smo, da je Tajne prostore v hotelu Jama kot izreden projekt prepoznal tudi ugleden novinar. Z objavo članka v časopisu The Telegraph, ki se uvršča v trojico najbolj kakovostnih britanskih časopisov, se je povzdignil med nominirance pomembnega tekmovanja in se postavil ob bok piscem in fotografom tako uglednih medijev, kot so Sunday Times, National Geographic Traveller, Travel Weekley, BBC in drugi,« so sporočili iz Postojnske jame., predsednik združenja British Guild of Travel Writers (Britansko združenje potopisnih novinarjev, pisateljev in fotografov, BGTW), pa je dejal: »Uvrstitev med finaliste za najboljši evropski turistični projekt ni samo dosežek, temveč tudi priznanje pomembne vloge, ki jo ima turistični projekt, ter prispeva k privabljanju obiskovalcev in spodbujanju gospodarstva v regiji oziroma na širšem območju.«Spomnimo. Ob koncu obnove hotela Jama ob Postojnski jami, ki so ga sicer odprli leta 1971, so naleteli na uradno neobstoječe kletne prostore. V njih so našli vozlišče civilne in vojaške telefonije, slušalke, naprave za prevezovanje telefonskih linij, prazne škatle za magnetofonske trakove, pisalne stroje, tudi pograd za prenočevanje. Možen je bil celo pobeg skozi jašek v Postojnsko jamo.Globoko v jedru hotela je skrit komunikacijski center posebne vrste, ki odpira več vprašanj, kot ponuja odgovorov. Zgodbe, ki so se odvijale za zaprtimi vrati, burijo domišljijo. »Vse, kar boste slišali in videli, je morda res. Vse, kar boste slišali in videli, je morda laž,« je na predstavitvi 1. aprila 2019 poudaril predsednik uprave Postojnske jame. »Našli smo torej prostore, ki niso vrisani v gradbenih načrtih, uradno torej sploh ne obstajajo. Hotel Jama je bil eden najbolj obiskanih v Sloveniji, v njem so spali tudi številni tuji državniki, ki jih je v Postojnsko jamo pripeljal nekdanji jugoslovanski predsednik.«»V te skrivne prostore so ljudje hodili v obdobju od 70. let do časov po osamosvojitvi,« je še povedal Batagelj. Ves ta čas pa je, odmaknjeno od običajnega življenja v hotelu, deloval skrivni center, namenjen varovanemu komuniciranju med pomembnimi vojaškimi in civilnimi centri. S svojim podzemnim zaledjem je predstavljal idealno mesto za prikrito delovanje. Center je bil vrisan v načrte kot zaklonišče, v katerem pa so inštalacije izvajali pod nadzorom. Izris je pri projektantu naročila Jugoslovanska ljudska armada.