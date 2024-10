Tadej Pogačar častni ambasador dobrodelnega koncerta

Danes bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma že 6. tradicionalni dobrodelni koncert Društva Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi. Eden od malih ambasadorjev letošnjega koncerta je tudi pogumni borec Teo, štiriletni deček, ki se je rodil s sindromom escobar. Zaradi te izjemno redke genetske bolezni so njegovi sklepi že od rojstva trdi in ukrivljeni, kar mu je še nedavno preprečevalo tudi, da bi lahko hodil.

Nastopajoči Poseben pečat bodo večeru dali vrhunski otroški in mladinski pevski zbori, ki prihajajo z OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Glasbene matice Ljubljana in Glasbene šole Koper, poleg njih pa bodo na dogodku nastopili priznani glasbeniki Gregor Ravnik, Isaac Palma, SoulGreg Artist & BigLights Band, Nina Strnad, Nastja Gabor in pravljični lik Vila Eksena.

Teo je bil že takoj po rojstvu dva meseca v inkubatorju, nato pa so mu do osmega meseca starosti obe roki in nogi povijali v mavec. V tujini je do zdaj prestal že tri zahtevne operacije, verjetno pa ga čaka še najtežja – operacija hrbtenice. Nazadnje je imel zelo zahtevno operacijo obeh kolen, ki je bila zanj še posebno boleča.

Vse prepreke premagal

Toda Teo je zdržal vse to, s svojim neomajnim duhom pa je presenetil tudi zdravnike. Le nekaj tednov po operaciji je namreč prvič sam s hojco stopil proti zdravniku, ki ga je operiral, ta pa je bil tako ganjen, da so mu stopile solze v oči. Teo je dokazal, da lahko premika meje mogočega, in vsem pokazal, kako trden in odločen je.

Donacije Častni ambasador koncerta je naš vrhunski kolesarski as Tadej Pogačar, vsa sredstva, zbrana s koncertom, bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi. Pomagate jim lahko tudi s SMS-donacijo s ključno besedo VJ5 na 1919.

Letošnje leto je bilo zanj še posebno prelomno. Na prvi šolski dan je prvič končno zmogel to, da je s hojco samostojno odkorakal v vrtec.

Dobrodelni projekt podpira tudi kolesarski as številka ena doma in v svetu. Foto: Dejan Javornik

Njegova mami Klavdija je povedala, kako so lani lahko le sanjali o tem trenutku: »Naš Teo je pravi borec. Lani tega nismo mogli niti upati, zdaj pa je s hojco samostojno odkorakal v vrtec,« je povedala. Teo je prvi otrok v Sloveniji s to redko boleznijo. Kljub težavam, ki jih ta prinaša, pa ostaja nasmejan, poln energije in radovednosti.