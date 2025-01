Svoboda povozila lastna načela? Na KPK prejeli prijavo glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Zaposlitev Damirja Črnčeca v Slovenskem državnem holdingu (SDH) odmeva tudi danes. Na KPK so potrdili, da so glede te zaposlitve v sredo prejeli prijavo. Iz politike medtem prihajajo mešani odzivi. V Svobodi pri tej zaposlitvi ne vidijo težav, v NSi pa so prepričani, da je Svoboda s tem povozila lastna načela.

»Zadevo bomo z vidika naših pristojnosti, to je pristojnosti po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, preverili v predhodnem preizkusu,« so na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) zapisali za STA.

Poslanec Svobode Aleš Rezar je medtem danes v izjavi za medije dejal, da zaposlitev Črnčeca v SDH težko komentira, saj da je vedel le, da državni sekretar zapušča ministrstvo. Je pa ob tem ocenil, da se je Črnčec pri delu na obrambnem ministrstvu 'izredno izkazal' in da bo SDH morda koristil 'svež veter'. »Podrobno se v to temo res ne bi spuščal, ne vidim pa večjih problemov s tem, kvečjemu pozitivno,« je še dejal.

Nedvomno ima Črnčec nekaj kakovosti, kar se tiče razpisnih pogojev SDH, je v sredini oddaji 24ur zvečer zadevo komentiral predsednik koalicijske SD Matjaž Han. »Je pa to vprašanje za upravo SDH, zakaj je šla v razpis za svetovalca. To nam ni bilo pojasnjeno,« je dejal.

Na drugi strani pa posledično nikomur več ne bodo mogli očitati, da je bil politično nastavljen na kakšen pomemben gospodarski položaj, je opozoril. »Če smo spustili ta kriterij, v tem primeru ga bomo, je zadeva pač takšna, kakršna je,« je ocenil.

Vmešavanje politike v gospodarstvo pomembna tema v preteklosti

Poslanec NSi Jernej Vrtovec je v današnji izjavi za medije spomnil, da je bilo vmešavanje politike v gospodarstvo pomembna tema v preteklosti. »Tudi Svoboda je v preteklosti govorila o tem, je pa s par potezami - od Darsa in Ribiča pa do Damirja Črnčeca - povozila svoja lastna načela,« je bil kritičen. Pri tem je imel v mislih predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, ki so mu nadzorniki družbe poln mandat podelili oktobra lani.

Ob tem Vrtovec ni izključil možnosti, da bi o političnem kadrovanju govorili tudi na kateri od sej parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki ji predseduje. Prepričan je namreč, da tako "robustnega in grobega" političnega kadrovanja, kot smo mu priča zdaj, še ni bilo.

Iz SDH so v sredo sporočili, da se bo ekipi holdinga 1. februarja pridružil Črnčec kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost. Črnčec trenutno še opravlja funkcijo državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu, je pa v sredo ministru za obrambo Borutu Sajovicu podal odstopno izjavo.

Črnčeca je vlada Roberta Goloba na položaj državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu imenovala junija 2022, ko je obrambni resor prevzel Marjan Šarec. Vnovič ga je imenovala tudi potem, ko je vodenje ministrstva prevzel Sajovic.