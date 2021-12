Svinčene jaslice v rudniku pri Litiji

Litijani v tednu med božičem in novim letom vabijo v rudnik Sitarjevec Litija, ki je eden najbogatejših z minerali v Evropi, saj so geologi do danes v njem razpoznali kar 60 mineralov, med katerimi so najpomembnejši galenit, sfalerit, cinabarit, halkopirit in barit.

Odkar so leta 2017 renovirali, obnovili in oživili rudnik za turistični obisk, so vse zgodbe Sitarjevca povezane z barvitimi minerali. Tudi božična. Leta 2018 so prvič postavili jaslice v rudniškem ambientu, naslednje leto so postavitev božične zgodbe zaupali arhitektki, slikarki in umetnici Joži Jamšek, ki na svojevrsten način združuje tradicionalne motive s sodobnimi smernicami. Jamškova redno sodeluje tudi na velikonočnem natečaju za naj pirhe Slovenskih novic, kjer je prejela več nagrad.

Iz oblike svinčenih ulitkov so vedeževali ali napovedovali prihodnost in poskušali sklepati o tem, kaj jih čaka v novem letu.

Ulivanje zvezdic iz staljenega svinca FOTO: osebni Arhiv

»Mineralne jaslice pa so poseben izziv, saj figurice zaživijo med minerali, ki so jih rudarji z muko iskali in izkopavali globoko pod zemljo,« pravi Jamškova, ki je jaslice v za božič 2019 sestavila iz petih mineralov. »Za ključni element sem takrat izbrala svinčevo rudo – galenit. Kosi in koščki galenita so bili podlaga za jasli novorojenca. Minerali iz rudnika so tudi letos razporejeni med figurami ovc, pastirjev, Treh kraljev in svete družine, v središču prostora pa so razporejeni v obliki kroga – rozete – in položeni na gozdni mah različno veliki kosi svinčeve rude, zaradi sijaja kristalov imenovane tudi bliskavec,« nam je letošnjo postavitev opisala Jamškova.

Jaslice v rudniku so razporejene pod obokom hodnika, na katerem se razprostirajo zvezdice, ki so dejansko ulitki iz svinca, viseči na laksu. Zaradi visečih svinčenih zvezd letošnjo postavitev imenujejo tudi svinčene jaslice.

Ulivanje svinca je starodaven postopek. Jamškova ga je segrela na ognju v zajemalki in ga nato raztopljenega zlila v vodo, kjer se je strdil, pri čemer so nastale različne zvezdaste oblike s premerom od 2 do 7 cm.

Joža Jamšek med postavljanjem jaslic FOTO: Osebni Arhiv

Umetnica namigne, kako je bilo ulivanje raztaljenega svinca v mrzlo vodo včasih povezano s čaranjem in vedeževanjem. »To se je dogajalo ravno v dneh med božičem in novim letom. Iz oblike svinčenih ulitkov so vedeževali ali napovedovali prihodnost in poskušali sklepati o tem, kaj jih čaka v novem letu. Hkrati so figurice ob prehodu v novo leto podarjali kot talismane za srečo. Ta tradicija je bila del slovenskega ljudskega izročila vse do sredine 20. stoletja.«

Mineralne jaslice bodo v rudniku Sitarjevec na ogled od božiča do svečnice. Brezplačne oglede jaslic v rudniku bodo 28. 12. ob 17. in 18. uri s kulturnim programom popestrile pevke Ženske vokalne skupine Lipa, 29. 12. ob 17. in 18. uri pa MEPZ KUD Jevnica. Da bi bila božična zgodba v Litiji popolna, so v Turistično-informacijskem centru TIC Litija na Valvazorjevem trgu pripravili razstavo božičnih kruhov poprtnikov.