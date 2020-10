Svarilo zdravnice Ane: Strogi ukrepi imajo uničujoče posledice

Bi lahko omilili ukrepe na račun javnega duševnega zdravja?

Pred dnevi je specialistka interne medicine, ki na družbenih omrežjih velja za influencerko, sporočila, da se pridružuje globalnemu anti-karantenskemu gibanju, ki ga podpira že okoli 6000 strokovnjakov iz vsega sveta. Prepričani so, da imajo strogi ukrepi z zapiranjem javnega življenja uničujoče posledice tako na psihično kot fizično zdravje ljudi in posledično na celotno družbo.Prašnikar Debevčeva meni, da bi z umivanjem rok in s tem, ko bi bolni ljudje ostali doma, naredili dovolj za omejitev širjenja novega koronavirusa. Hkrati pa bi javno življenje po njenem življenju moralo delovati: mladim posameznikom z nizkim tveganjem bi morali dovoliti normalno oditi na delo, šole in univerze bi morale biti odprte za vse, prav tako restavracije, športne in kulturne aktivnosti, je zapisala.Zdravnica je opozorila, da je bilo zaradi prestrogih karantenskih ukrepov v času epidemije veliko več necovid žrtev od tistih, ki so zaradi covida umrli. Kot pravi, je v nekaj mesecih videla zdravstveno škodo, ki jo povzročajo ukrepi, ki omejujejo javno življenje z zapiranjem v domove. Omenila je tudi izkušnjo mlade ženske, ki je zaradi lock-downa neuspešno delala samomor in ostala trajni invalid.Za komentar o zapisu Prašnikar Debevčeve smo se obrnili na predstojnico klinike za infekcijske bolezniin vodjo vodjo strokovne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravjeLejkova nam je v kratkem elektronskem sporočilu zapisala, da z »gospo ne namerava polemizirati. Verjetno ima zelo bogate izkušnje z zdravljenjem covid bolnikov, tako da ji pač ne morem oporekati«. Beovićeva pri tem poudarja, da se je jasno pokazalo, da samo opozarjanje na higieno rok, maske in razdalje med ljudmi ni dovolj, saj jih ljudje ne upoštevajo. Se pa strinja, da se mora »bolnike triažirati, torej razvrščati po stopnjah nujnosti ne glede na to, ali imajo bolniki covid-19 ali kaj drugega«.