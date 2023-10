Svarilo centra za obveščanje: ponekod po državi utegne biti precej hudo

Danes do 14. ure na jugozahodnem delu Slovenije pričakujejo toliko padavin, da so vremenoslovci za to območje prižgali oranžno opozorilo (grozijo tudi nevihte), medtem ko za druga območja zaradi padavin velja rumeno. Izjema je severovzhod države, kjer ne bo toliko padavin, a pričakujejo nekoliko močnejši veter – zaradi njega je to območje obarvano rumeno.

Po opozorilu vremenoslovcev smo prejeli še svarilo Geološkega zavoda Slovenije. Po njihovih podatkih za danes zaradi napovedanih večjih količin padavin obstaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v zahodni Sloveniji. Opozorilo za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov velja tudi za območja, nedavno prizadeta v ujmi.

Če opazite takšne spremembe, pokličite na pomoč

»Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112,« pišejo v sporočilu javnosti.

Kakšno vreme nas čaka

Jutri pričakujte nevihte, poleg tega pa za severnejšo polovico države grozijo še močnejši vetrovi, ki lahko dosežejo tudi do 85 kilometrov na uro. Pihalo bo tudi na Obali, kjer se pričakuje še povišano plimovanje oziroma valovanje morja.

