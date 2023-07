Medtem ko si mnogi prizadevajo za zaostritev zakonodaje na področju varstva živali, se je v deželi ob reki Muri zgodilo novo nezaslišano dejanje. Iz Društva za zaščito živali (DZŽ) Pomurja so sporočili, da so v Bodoncih v občini Puconci v gozdu v modri vrečki našli štiri mačje mladiče, stare okoli dva tedna, ki jih je, vsaj tako upajo, pravočasno odkrila članica društva med sprehodom s psom. Kdor lahko zagreši takšno mučenje in posledično smrt, si zasluži najstrožjo kazen. »Obsojeni so bili na kruto in počasno smrt, za kar je kriv lastnik, ki mamice ni steriliziral, čeprav je imel za to veli...