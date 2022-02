Končno nova javna stanovanja, ampak kdo si lahko privošči 972 evrov najemnine?

Razpis za 473 najemnih stanovanj v soseski Novo Brdo v Ljubljani se pričenja v četrtek, trajal pa bo do petka, 11. marca 2022.

»Prvi izbor najemnikov bomo opravili v četrtek, 7. aprila 2022. Prednost pri najemu bodo imele ciljne skupine – to so mlade družine, družine in mladi do 35 let,« je izpostavila Alenka Kern, vodja stanovanjskega sektorja na Stanovanjskem skladu RS.

Na voljo za najem bo 52 enosobnih, 164 dvosobnih, 150 trosobnih in 107 štirisobnih stanovanj.

Najnižja mesečna najemnina bo znašala 322 evrov

Najemnine bodo izračunane po novi metodologiji, ki so jo pred kratkim potrdil tudi nadzorniki državnega sklada in bodo znašale 8,50 evra za kvadratni meter. To pomeni, da bo treba za enosobno stanovanje odšteti 322 evrov, za štirisobno stanovanje pa do kar 972 evrov najemnine na mesec. Za resnost vloge je treba plačati 500 evrov.

FOTO: Voranc Vogel

Velikost stanovanj se giblje med 25 in 90 kvadratnimi metri, v podzemnih garažah pod objekti pa se nahaja še 522 parkirnih mest. V novi soseski bo na voljo sodoben standard bivanja z različnimi storitvami, otroškimi igrišči in zelenimi površinami.

V soseski Novo Brdo se nahaja tudi 25 oskrbovanih stanovanj, ki bodo predmet posebnega razpisa skupaj s 27 oskrbovanimi stanovanji Sklada v objektu Harpf v Slovenj Gradcu.