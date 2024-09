Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je pred dnevi okronala novo medeno kraljico Slovenije. Njena naloga je, da promovira slovensko čebelarstvo in seznanja širšo javnost s koristmi in pomembnostjo čebelarstva in uživanja čebeljih pridelkov, ob tem pa širi vedenje s področja čebelarstva in ohranjanja kulturne dediščine. Izbor medene kraljice so tudi tokrat opravili na podlagi razpisa, ki ga društvo Medena kraljica izvede vsaki dve leti. Letos je potekal že 6. natečaj, na katerega se lahko prijavijo mlada dekleta, ki so dopolnila 18 let, so državljanke Slovenije in imajo znanje o čebelah, čebelarst...