Lindt predstavlja ekskluzivno čokolado Dubai Style – razkošje okusov zdaj tudi v Sloveniji

Ta inovativna čokolada navdušuje s svojim prefinjenim polnilom, ki vsebuje kar 45 % pistacij, in hrustljavo teksturo, ki jo ustvarja posebna sestavina – testo kadaif. Ta edinstvena kombinacija postavlja nove trende v svetu vrhunske čokolade in zagotavlja nepozabno okusno doživetje.

FOTO: Magistrat International

Skrivnost izjemnega okusa

Lindtovi mojstri čokolade so se odzvali na priljubljen trend okusov iz Dubaja in s pomočjo najsodobnejše tehnologije ustvarili čokolado, ki bo osvojila sladokusce po vsem svetu – čokolado Lindt Dubai Style.

S 45 % pistacij je nadev izjemno mehak in kremast, mandljev in pistacijev krokant pa dodata intenziven, bogat oreškast okus. Posebno hrustljavo teksturo prispeva kadaif – izjemno tanke niti testa, znane tudi kot »angelski lasje«, ki imajo dolgo tradicijo v levantinskih in arabskih sladicah. Te skrbno izbrane sestavine ustvarjajo neponovljiv okus, ki bo razvajal brbončice ob vsakem grižljaju.

Navdih iz sveta trendov

Čokolada Lindt Dubai Style je navdihnjena s kulinaričnim trendom, ki je nastal leta 2021, ko ga je ustvarila Sarah Hamouda iz priznane slaščičarne FIX Dessert Chocolatier. Kombinacija čokolade, pistacij in kadaifa je postala svetovna senzacija, potem ko se je viralno razširila na TikToku, predvsem po zaslugi vplivnežev, kot sta Kiki Aweimer iz Kiki's Kitchen in Maria Vehera.

Z natančnostjo razvita pod rokami Lindtovih mojstrov čokolade in proizvedena v tovarni v Nemčiji se ta čokolada ponaša z razkošno svilnato teksturo mlečne čokolade, ki se nežno stopi na jeziku, medtem ko pistacijeva pasta doda kremasto globino in bogat okus.

Ne zamudite priložnosti, da okusite popolno harmonijo bogatih in eksotičnih sestavin v tej vrhunski čokoladni mojstrovini.

Naročnik oglasne vsebine je Magistrat International