To morate videti! To je Dončić počel, ko je po epskem dvoboju sesul Dallas (VIDEO)

Poročali smo, kako je odmevala vrnitev Luke Dončića v Dallas, ki je bila nekaj posebnega. Svoje novo moštvo Los Angeles Lakers je popeljal do zmage s 112:97, pred tekmo pa se mu je na ganljiv način poklonil tudi Dallas.

Tako Dončić kot navijači so dokazali, kako tesno vez so stkali zadnja leta. Košarkarja so v nekdanjem klubu sprejeli z videom o njegovem prihodu v klub in izseki njegovih mojstrskih potez na igrišču. In ob ogledu slovenski košarkar ni mogel zadržati solz.

Luka kot blagajnik v športni trgovini

In kaj je naš as počel, potem ko je Dallasu zabil 45 točk? Na omrežjih je zakrožil posnetek, ki prikazuje, kako Luka dela kot blagajnik v športni trgovini, deli avtograme, svetuje mladim in promovira svoje nove športne čevlje ...