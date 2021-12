Strastni zbiratelji imajo kar 95 jaslic

Na tretjo adventno nedeljo so v gotski kapeli Marije Pomočnice, zgrajeni leta 1426, v bližini cerkve sv. Mihaela v Lokvi, postavili razstavo jaslic, ki so v lasti Vojaškega muzeja Tabor Lokev. Lastnik tega pa je interpretator kulturne dediščine in častni sežanski občan Srečko Rože.

Pestra zbirka

Družina Rože, Srečko in žena Irena imata hčerki Anejo in Anjo, obe sta zgodovinarki, je lastnica kar 95 jaslic. A zbirateljstvo presega božične okvire, saj imajo še vrsto vojaških, arheoloških in etnoloških eksponatov.

Irena in Srečko Rože v družbi župnika FOTOGRAFIJI: Olga Knez

Tokrat so na ogled postavili 13 jaslic iz različnih obdobij in materialov. Najstarejše iz leta 1845 prihajajo iz Krope in so sestavljene iz 150 figur. Med njimi so gotovo najzanimivejše podobe ljudi, ki so oblečeni v takratne narodne noše ter pokriti s cilindri, medtem ko pastirji predstavljajo Jude, angelčki so leseni, nekaj jih je tudi iz prešanega papirja. Iz lesa so izrezljani zvonček, zvezda repatica in angel, ki so prišli oznanjat veselo novico Mariji, ter osel.

»Sicer pa je iz velikosti in še drugih razlik pri izdelavi ovčk in pastirjev razvidno, da sta te figurice izdelovala dva rezbarja ali pa celo trije. Med živalmi je zanimiv sedeči prašiček, ena figura je ležeča, kot tudi drevesa, ki so izdelana iz lesa in predstavljajo ciprese,« pojasnjuje Rože, ki je v zbirko svojih priznanj, odlikovanj in pohval dodal že 144.

Med razstavljenimi so tudi takšne iz leta 1890, ki jih je vojaškemu muzeju podarila najstarejša Lokavka Milena Stopar, ki bo v začetku prihodnjega leta praznovala 99 let. Jaslice, ki jih je darovala Irenina stara mati Milena, so narejene iz pečene gline z dodatkom mavca. Iz Ljubljane pa prihajajo jaslice družine dr. Andreja Šemrova iz Narodnega muzeja Slovenije in njegove partnerice dr. Alenke Miškec.

Po sveti maši jih je blagoslovil lokavski župnik Slavko Obed, ki je zbrane povabil tudi na ogled jaslic domače župnije, ki prav letos slavijo 90 let. Izdelala sta jih rezbar Maks Ban in pleskar Andrej Fonda, v lanskem letu pa jih je restavriral Srečko Rože. Zažarele bodo v novi obliki, na ogled bodo v cerkvi sv. Mihaela prav tako kot razstava jaslic v bližnji kapeli Marije Pomočnice vse od božiča do svečnice.