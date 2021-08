Strašno je bilo, že 14 let živijo v strahu

Čez slab mesec dni, natančneje 18. septembra, bo minilo že natanko 14 let od ene najhujših poplav v Sloveniji. Železnike je takrat zalil ogromen val z neizmernimi količinami vode, gramoza, skal in hlodovja, ki je uničeval vse pred seboj. V nekaj trenutkih je bil pod vodo večji del mesta, kar je seveda povzročilo veliko škode na stanovanjskih hišah, tovarnah in drugem premoženju domačinov. »Ojej, koliko vode je bilo! Še zdaj komaj verjamem, da se je to zgodilo! 20 minut čez poldan je bilo, na balkonu sem skozi okno gledala, kaj se dogaja, potem pa je voda kar naenkrat narasla ... Nar...