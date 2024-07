Štorkljam pomaga znova vzleteti

Vsako poletje, ko je pri nas največ vremenskih ujm, ki uničujejo vse pred seboj, imajo več dela tudi veterinarji, ki morajo zdraviti poškodovane prostoživeče živali, med njimi so tudi štorklje. Poleg vremenskih nevšečnosti, ki uničujejo prenekatera gnezda in botrujejo poginu mnogih mladičev štorkelj, se soočajo tudi s serijo poškodb.

Mladiči, ki se šele učijo leteti, se zaradi najrazličnejših razlogov ne vrnejo do svojih gnezd. Nekateri končajo pod kolesi vozil, nekateri postanejo žrtve drugih živali, med najhujšimi nesrečami pa je, kadar se mladič zaleti v žice daljnovoda, tudi te so prepogosto smrtonosne. »Še posebno težko je pri visoki vročini, ko mladiči ne zmorejo vzleteti,« je povedala ugledna pomurska veterinarka Smiljana Nabergoj, ki je v dolgoletni karieri rešila mnoge mladiče štorkelj.

Domačini s poškodovanim mladičem

Reševanje štrkca

Kot vse kaže, pa se Smiljani in njenim sodelavkam in sodelavcem tudi to poletje obeta veliko dela z zdravljenjem in rehabilitacijo štrkcev, kot v Pomurju imenujejo štorkljine mladiče. Tako so ljubitelji živali, ki jim ni vseeno, v veterinarski postaji Nabergoj v Moravskih Toplicah reševali – štorklje. Neki mladič si je huje poškodoval levo krilo na Cvenu pri Ljutomeru, v akcijo pa so takoj stopili nekateri vaščani s predsednico sveta krajevne skupnosti Cven Saro Vinkovič na čelu, poškodovanega so najprej zavarovali, nato pa so ga odpeljali k omenjeni veterinarki v Moravske Toplice.

»Žal se mladiči večkrat poškodujejo, ko se šele učijo leteti. Tako tudi naš cvenski mladič, poškodba njegovega levega krila je bila pretežka. S pomočjo krajanov smo ga previdno ujeli in nemudoma odpeljali v Veterinarski inženiring Nabergoj, kjer so ga oskrbeli in bo nekaj dni pri njih na rehabilitaciji, ko pa si bo opomogel, ga bodo spustili nazaj v naravo,« je pripovedovala Sara Vinkovič in se obenem zahvalila vsem, ki so kakor koli pomagali pri reševanju tega štrkca. Še posebno se je razveselila, ko ji je veterinarka povedala, da bo vse v najlepšem redu in da bodo lahko poškodovano štorkljo sami odpeljali nazaj na Cven, kjer se je letošnjo pomlad tudi izvalila.

Veterinarka Smiljana Nabergoj nam je zatrdila, da verjame, da se bo štorklja s Cvena kmalu spet učila leteti in bo najbrž že v drugi polovici poletja odletela proti jugu. Žal pa takšnega optimizma ni za mlado štorkljo, ki so jim jo le malo pozneje pripeljali iz Strukovcev v občini Puconci. »Gre za hudo poškodbo, saj ima med drugim zdrobljeno nogo. Povozil jo je kombi in ima še druge hude poškodbe. Videli bomo, ali se bo dalo kosti zložiti, naredili bomo vse, kar je v naši moči, četudi nimam prav veliko upanja,« nam je še povedala veterinarka Nabergojeva.