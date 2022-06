Številke razkrivajo, koliko časa se čaka na urgencah po slovenskih krajih

Vsake toliko zasledimo objavo na družbenih omrežjih, kjer se ljudje hudujejo nad razmerami v zdravstvu. Čakalne dobe niso dolge le za pregled pri specialistu, temveč, kot pravijo nekateri državljani, tudi v čakalnici urgence. Tam naj bi se čakalo več ur, kljub temu, da ni vedno strašne gneče. Kako to? Na slovenske bolnišnice smo naslovili vprašanja, koliko časa se v povprečju čaka na celotno obravnavo na urgenci oziroma na internistično prvo pomoči urgentnega bloka.

Objavljamo odgovore za posamezno bolnišnico. Nekateri so bili z odgovori jasni in so nam posredovali konkretne podatke, drugi priznavajo, da ni večjih gneč in da so bile te hujše v času epidemije, ko ljudjem ni uspelo priti do svojega zdravnika.

Na urgenci morajo v vsakem primeru sprejeti ljudi, ki se tam oglasijo na obravnavi. Na triaži določijo, kakšna stopnja nujnosti je za pacienta predvidena. Po matriki so opredeljena časovna okna za začetek obravnave urgentnega pacienta v posamezni stopnji nujnosti. Pacienti, ki so glede na Manchestersko triažo označeni z rdečo oz. oranžno stopnjo nujnosti, so obravnavani takoj, tisti z modro in zeleno stopnjo nujnosti pa najhitreje, kot je to mogoče. A kaže, da se čas obravnave na urgenci podaljšuje tudi za to, ker obisk ni vedno nujen, pacienti pa si želijo mnenje zdravnika o svojem zdravstvenem stanju - ker svojega splošnega zdravnika nimajo, ali pa je nanj treba čakati dlje, se bolniki preusmerijo na urgenco. Tam obravnava traja včasih dlje, kot si ljudje to želijo, saj je treba čakati tudi na posamezne izvide.

Splošna bolnišnica Brežice: večji pretok bolnikov na internistično prvo pomoč

S Splošne bolnišnice Brežice so nam poslali tabelico za povprečne čakalne dobe v njihovem urgentnem bloku. Za primerjavo so za nekaj mesecev za leti 2019 in 2022 vpisane povprečne čakalne dobe v minutah in so razdeljene po stopnjah nujnosti obravnave v primerjavi Menchesterskimi triažnimi skupinami in predvidenimi čakalnimi dobami za te skupine.

Povprečno čakanje v SB Brežice pred urgentno ambulanto. FOTO: Zaslonski Posnetek

Iz bolnišnice so nam pojasnili, da so sodeč po tabelici zelo nujni bolniki obravnavani takoj, ko so pripeljani v UC in sledi vpis po nujnih ukrepih, ki jih je bilo potrebno v posameznih primerih narediti. In že res, da so morda pacienti nemudoma obravnavani, ni pa zavedeno, niti ne komentirajo, koliko časa je potrebno čakati od začetka do konca obravnave.

Večji pretok pacientov na IPP v času pred korono. FOTO: Zaslonski Posnetek

Splošna bolnišnica Murska Sobota: obravnava podaljšala za 40 minut v dveh letih

Priznavajo pa, da v zadnjih dveh letih beležijo bistveno večji pritok bolnikov v Urgentni center na internistično prvo pomoč

Iz tabelic, ki jo vodijo za vse paciente, je razvidno, da je od 1. januarja do 30. aprila letos skupaj na obravnavo čakalo čez 6 tisoč pacientov. Povprečno so pred ambulanto čakali 66 minut, povprečno so bili v ambulanti obravnavani 205 minut - rekorder je bil z 31.787 minutami, a verjetno je to primer, ko so ga sprejeli še na oddelek. V obdobju januar - april 2019 je bil povprečni čas čakanja pred ambulanto 42 min, skupni čas trajanja obravnave pa 168 minut, kar pomeni, da se je v povprečju v zadnjih dveh letih v povprečju obravnava podaljšala za 40 minut oziroma za 22 odstotkov.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: do štiri ure čakanja

Vsakega, ki pride na urgentni center takoj sprejme zdravstveno osebje in glede na objektivno triažno matriko oceni, kakšen je najdaljši dopusten čas čakanja na obravnavo. Povprečni časi čakanja na začetek obravnave aprila 2022, se v primerjavi z aprilom 2019 niso podaljšali, kar prikazuje tabela. Podatki so navedeni za tri ambulante, ki pregledajo večino pacientov.

Obravnave v internistični ambulanti so daljše že zaradi same narave dela, pojasnjujejo v bolnišnici. Na primer za laboratorijske preiskave potrebujejo od 90 do 120 minut, če pacient potrebuje širšo diagnostiko (UZ, CT…), se čas obravnave posledično še dodatno podaljša. Določeno število pacientov je tudi sprejetih v bolnišnico, kar na nek način pomeni, da se obravnava nadaljuje.

»Čas trajanja obravnave je torej odvisen od same bolezni ali poškodbe na katero se sumi, zato ta podatek ni relevanten in ga v naših evidencah tudi težko prikažemo. Za občutek pa lahko povemo, da obravnava v kirurški ambulante traja okrog 2 uri, travmatološki od 30 minut do 2 uri, internistični pa od 2 do 4 ure in se v primerjavi z letom 2019 ni podaljšala,« pojasnjujejo.

Splošna bolnišnica Celje: v času epidemije čar obravnave daljši

V urgentnem centru ni čakalnih dob, vsaj ne takšnih, kot jih poznajo druge bolnišnične ambulante. Čas obravnave pacientov v urgentnem centru pa je odvisen od števila čakajočih pacientov in stopenj nujnosti čakajočih pacientov, pojasnjujejo. Poudarjajo, da se čas obravnave podaljša v obdobjih, ko je priliv pacientov v urgentni center največji, običajno v dopoldanskem in poznem popoldanskem času oz. zgodaj zvečer in takrat se čas obravnave posameznega pacienta od vpisa do izdaje izvida podaljša.

»V času epidemije covida je bil čas obravnave v urgentnih centrih večinoma daljši, saj je zaradi slabše dostopnosti osebnih izbranih zdravnikov, veliko pacientov pomoč poiskalo neposredno v urgentnem centru,« priznavajo, a zdaj, kot kaže večjih težav s čakalnimi dobami nimajo.

Splošna bolnišnica Novo mesto: Čas obravnave je zdaj daljši, razlogi pa ...

V UC Splošne bolnišnice Novo mesto na leto naredijo več kot 63.000 obravnav. Več kot 25 % pacientov prihaja iz drugih regij, predvsem iz Kočevja, Grosuplja, Ivančne Gorice (13 %) ...čeprav gravitirajo v UKC Lubljana, saj je tam čas čakanja bistveno daljši kot pri njih, pravijo. »V našem UC so pacienti v mesecu aprilu v povprečju na obravnavo čakali 65 minut. V letu 2019, to je pred COVID epidemijo, so pacienti na obravnavo čakali 39 minut. Razlog za povečanje čakalne dobe na obravnavo je prav gotovo v protokolih, ki so potrebni za prepoznavanje okužbe s COVID-19 in preprečevanje širjenja okužb znotraj UC in vedno večjega priliva pacientov, ki se v stiskah, kako priti do zdravnika, zatekajo v Urgentni center«.

UKC Maribor

»V Urgentnem centru se dnevno srečujemo z bolniki različnih kategorij za katere je potrebno poskrbeti po točno določenih protokolih z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov, kar je nemalokrat precej zamudno. Potrebno se je zavedati tudi načina dela in obravnave bolnikov v Urgentnem centru. Le-to poteka po triažnem sistemu, s pomočjo katerega bolnike ob sprejemu razvrstimo v triažne kategorije. Za vsako izmed petih triažnih kategorij je tudi določen predviden čas do pregleda pri zdravniku (več v prilogi). V praksi to denimo pomeni, da ima odprta rana na predelu glave prednost pred obravnavo zvina gležnja. Vrstni red pregleda bolnikov tako ni določen s časom prihoda, ampak glede na razvrstitev v triažne kategorije. S tem so nazorno seznanjeni tudi bolniki v čakalnici preko velikih grafičnih tabel, ki opisujejo poprej naveden triažni proces.«

Z UKC Ljubljana, SB Jesenice in SB Izola, nam na zastavljena vprašanja niso odgovorili.