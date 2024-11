Ste že preizkusili edino gorivo, ki ga priporoča Ferrari?

Pomemben mejnik, 30. rojstni dan, so v Shell Adrii, ki je del ene največjih globalnih energetskih družb na svetu Shell plc, zaznamovali s posebnim dogodkom za svoje zveste stranke in poslovne partnerje. Številni med njimi, zlasti manjša in večja avtoprevozna podjetja ter podjetja, ki upravljajo vozne parke, s Shellom poslujejo že vseh 30 let. Na praznovanju je bilo vse v znamenju rumene in rdeče, zaščitnih barv energetske družbe Shell, zbralo se je 350 povabljencev, večinoma poslovnih partnerjev in najzvestejših strank Shella iz Slovenije in širše regije; družba Shell Adria namreč deluje tudi v Italiji in na območju celotnega Balkana. »Danes praznujemo tri desetletja trdega dela, vizionarstva in predanosti vseh, ki so prispevali k tej zgodbi o uspehu. Slovenija se je v teh 30 letih precej spremenila, zelo se je spremenil tudi energetski trg, ki pa ga prave spremembe šele čakajo,« je na dogodku zbranim povedal generalni direktor družbe Shell Adria Gregor Omejc.

Skoraj 50 lokacij po vsej državi

V zadnjem letu je Shell močno povečal svojo prisotnost na slovenskem trgu z odprtjem novih bencinskih servisov. Družba je pod svojo blagovno znamko odprla 39 novih lokacij.

Po ocenah Shella imajo v Sloveniji 12-odstotni tržni delež, upravljajo pa 47 bencinskih servisov, kar jih uvršča med vodilne ponudnike goriva v državi. FOTO: Žiga Intihar (Shell Adria d.o.o.)

Po ocenah Shella imajo v Sloveniji 12-odstotni tržni delež, upravljajo pa 47 bencinskih servisov, kar jih uvršča med vodilne ponudnike goriva v državi. Največ Shellovih bencinskih servisov je na Štajerskem in Primorskem, precej jih je tudi v Prekmurju in na Dolenjskem, najbližji Shellov bencinski servis v okolici Ljubljane je na Brezovici, na Gorenjskem pa v Komendi, nedaleč od slovenskega osrednjega letališča.

Že veste, kje je vaš najbližji Shellov bencinski servis? Preverite na zemljevidu!

Formula za zmago: Ferrari in gorivo Shell premium V-Power

Letos mineva 30 let ne samo od vstopa Shella na slovenski trg, temveč tudi 30 let, odkar je legendarni dirkač Michael Schumacher osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 – s Ferrarijem mu je to uspelo petkrat. In če se sprašujete, kaj ima Shell s Formulo 1 – veliko. Shellovo premium gorivo Shell V-Power je edino, ki ga uporablja, mu zaupa in ga priporoča proizvajalec Scuderia Ferrari, najstarejša in najuspešnejša ekipa v Formuli 1. Partnerstvo med Shellom in Ferrarijem velja za edinstveno v svetu Formule 1 in traja že skoraj stoletje. Gorivo Shell V-Power race, ki ga Shell dobavlja proizvajalcu Scuderia Ferrari, vsebuje najmanj 99 odstotkov enakih vrst spojin, ki se uporabljajo v gorivih Shell V-Power Racing 100 za cestno vožnjo, in pomaga iz ključnih komponent sistema za gorivo odstraniti umazanijo in usedline, ki onemogočajo polno zmogljivost vozila. Z odstranitvijo teh usedlin in dosledno uporabo goriva Shell V-Power je mogoče obnoviti do sto odstotkov zmogljivosti motorja, izboljšati varčnost porabe goriva motorja, mu zagotoviti več moči in hitrejše pospeševanje ter neprekosljivo zaščito pred korozijo. Z redno uporabo goriva Shell V-Power lahko motor svojega jeklenega konjička ohranite v najboljšem stanju.*

Prebudite vaše vozilo z močjo Shell V-Power goriva. FOTO: Shell

Širša ponudba in storitve, energija za vozila in ljudi

Poleg kakovostnih goriv Shell svojim strankam ponuja tudi široko paleto drugih storitev. Na večini Shellovih bencinskih servisov so na voljo avtopralnice in izdelki za nego vozil, kot so olja in maziva Shell. Shell pa ne skrbi samo za energijo jeklenih konjičkov, temveč tudi za energijo njihovih lastnikov, svojih strank. S svojo blagovno znamko Shell Café, ki je na voljo na številnih lokacijah, ponuja širok izbor sveže pripravljenih kavnih napitkov in prehrambnih izdelkov, od sveže pripravljenih sendvičev, hot dogov, peciv do drugih prigrizkov, idealnih za hiter, a kakovosten odmor na poti.

Svoboda na evropskih cestah – s Shellovo plačilno kartico v vaši denarnici

Vozniki s Shell plačilno kartico uživajo v brezskrbni vožnji z enostavnim plačevanjem goriva, cestnin in številnih drugih storitev po vsej Evropi. FOTO: Shell

Poslovne stranke in uporabniki Shellovih storitev pa – kot smo slišali tudi na praznovanju – kot ključno prednost poudarjajo Shellovo plačilno kartico, ki omogoča enostavno brezgotovinsko plačevanje za nakup goriva na približno deset tisoč Shellovih bencinskih servisih in tudi na več deset tisoč partnerskih servisih po Evropi. Z isto kartico lahko imetniki plačujejo tudi cestnine, mostnine, predornine, parkirišča, pralnice za tovornjake, čiščenje cistern in pomoč ob morebitni okvari na poteh širom po Evropi, predvsem pa jih Shell redno in podrobno obvešča o vseh informacijah, ki voznikom pri navigiranju skozi vedno bolj zapleten sistem načrtovanja svojih poti pridejo še kako prav.

* Dejanski učinki in koristi se lahko razlikujejo glede na tip, starost, stanje vozila in slog vožnje. Brez garancije. Za več informacij glejte Shell V-Power- trditve in izjave.

Naročnik oglasne vsebine je Shell Adria